En dix ans, la part des spécialistes de plus de 55 ans augmente dans plus de la moitié des départements

indicateurs

Publié le 20/12/2022 • Par Jérémy Fichaux • dans : Actu Santé Social

Dans certains territoires, les spécialistes manquent et certains ne seront pas remplacés à leur départ à la retraire. La situation a-t-elle empiré ces dernières années pour les spécialistes ? La Gazette a décortiqué les chiffres de l'évolution du taux de spécialistes de plus de 55 ans dans les départements métropolitaines.

Pourtant au cœur des préoccupations des élus, les déserts médicaux ne cessent de s’étendre depuis dix ans. En 2021, 40 départements comptent plus de la moitié de leurs médecins spécialistes âgés de 55 ans et plus, alors qu’en 2012, seuls 27 départements étaient dans ce cas de figure. Mais dans quel territoire l’évolution est la plus marquante ?

Au total, le taux de spécialistes de 55 ans et plus augmente dans 52 départements entre 2012 et 2021, hors Outre-mer. Par conséquent, il diminue dans les 44 autres. Cependant, en raison d’une différence faible (de 0 à 3 points), certains écarts doivent être nuancés. Nous pouvons dire que la situation de ces territoires est stable depuis dix ans. Cette situation concerne 10 départements observant une hausse et 15 d’une baisse.

Avec une augmentation de 40,20%, passant de 49,30% à 69,12% de spécialistes de plus 55 ans, la Lozère est la touchée. S’en suivent le Lot (+36,78 %), l’Aisne (+27,38 %) et la Mayenne (+25,31 %). Parmi les plus épargnés, les Pyrénées-Atlantiques sont en tête avec une baisse de 16,47%. S’en suivent la Haute-Saône (-15,62 %) ou la Vienne (-11,98 %).

Afin d’éviter la future absence des praticiens, les édiles tentent de prendre le taureau par les cornes. Ainsi, lors du dernier Congrès des maires, Denis Thuriot, maire (Renaissance) de Nevers (33 000 habitants, Nièvre), expliquait comment il allait élaborer un pont aérien hebdomadaire pour permettre à son territoire un « accès égalitaire au soin ». D’autres ont une nouvelle fois réclamé une obligation d’installation pour les jeunes médecins, toujours face à un gouvernement fermement opposé à la mesure.

