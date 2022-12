indicateurs

En dix ans, les médecins généralistes rajeunissent dans seulement huit départements

Publié le 13/12/2022 • Par Jérémy Fichaux • dans : Actu Santé Social

Capucine Dupuy

Redoutés par les élus, les déserts médicaux s'étendent de plus en plus en raison du non remplacement des médecins partant à la retraite. Entre 2012 et 2021, dans quels départements les généralistes ont-ils le plus vieillis ?

