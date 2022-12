Une circulaire cadre l’annonce des décès et le traitement des proches

Funéraire

Publié le 07/12/2022 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels prévention-sécurité, Textes officiels santé social, TO non parus au JO

Le gouvernement a publié une circulaire interministérielle relative à l’annonce du décès et au traitement respectueux du défunt et de ses proches. Elle définit un cadre général aux annonces de décès et au traitement respectueux du défunt et de ses proches dans le contexte d’une enquête judiciaire, afin d’harmoniser les bonnes pratiques à mettre en œuvre lors des différentes démarches consécutives au décès.

Elle donne un cadre définissant les autorités en charge de l’annonce du décès et constitue un support pour les professionnels dans la mise en œuvre de leurs prérogatives.

Elle précise par exemple que s’ils n’ont pas vocation à annoncer le décès d’une victime à ses proches, les pompiers peuvent le cas échéant être avisés voire associés à l’annonce. Et à titre exceptionnel, lors d’une opération de secours au cours de laquelle l’équipe de secouriste n’entreprend aucune manœuvre de réanimation compte tenu des circonstances de décès certain, et en l’absence des forces de l’ordre et d’un médecin ne pouvant se déplacer rapidement sur les lieux de l’intervention, les sapeurs-pompiers mettent tout en œuvre pour réaliser un gel des lieux jusqu’à l’arrivée de l’officier de police judiciaire.