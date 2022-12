Sophia Chikirou : « Ce que dit ce budget, c’est : vous n’êtes toujours pas une priorité !»

Economie sociale et solidaire

Publié le 08/12/2022 • Par Eric Larpin • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

Comme les autres volets du PLF, le budget ESS a été adopté par la voie du 49.3 et n’a donc pas donné lieu à débats. Députée Nupes-LFI, Sophia Chikirou regrette que son rapport à la Commission des affaires économiques n’ait pu être présenté et note la faiblesse d’un budget qui ne dépasse pas le niveau de la précédente loi de finances.

Quel sort a été réservé à l’économie sociale et solidaire dans le PLF 2023 ? Au niveau comptable, le budget de l’ESS, rattaché à Bercy, est exactement le même que pour 2022, ce qui pose déjà un problème pour les acteurs du secteur qui déplorent que l’inflation n’ait pas été prise en compte. Au total, 20 millions d’euros en propre sont consacrés à l’ESS, qui seront dépensés dans trois axes stratégiques : le soutien au Dispositif local d’accompagnement, l’appui aux têtes de réseau de l’ESS et aux contrats à impact social et le financement des Pôles territoriaux de coopération économique (PTCE).

Cette ventilation choisie par la secrétaire d’Etat Marlène Schiappa ressemble aux choix opérés par sa prédécesseure Olivia Grégoire, augmentés d’un soutien plus affirmé aux PTCE. Problème : ces choix budgétaires n’ont pas pu être discutés à l’Assemblée nationale, ayant été arrêtés par le 49.3, le 10 novembre dernier. Sophia Chikirou, députée Nupes-LFI et rapporteure du budget ESS au titre de la Commission des affaires économiques regrette qu’aucun débat n’ait pu avoir lieu sur ses orientations.

« L’ESS ne doit plus être à la marge »

« Alors que tout le monde s’accorde à reconnaître que l’ESS a pris une part importante pendant la pandémie et qu’elle ne doit plus être à la marge, il est dommage qu’elle ne soit pas plus encouragée par le gouvernement, explique la députée. L’an dernier, 2 millions fléchés pour l’ESS n’ont même pas été dépensés… Ce que dit ce budget, c’est : vous n’êtes toujours pas une priorité !» Pour son rapport, qui n’a donc pas pu être présenté, elle avait auditionné vingt organisations, sans pouvoir entendre la ministre avec les autres parlementaires, ce qui est pourtant l’usage.

« Avec ce rapport, je ne voulais pas me limiter au contrôle budgétaire, mais je voulais me livrer à un état des lieux et faire des recommandations, poursuit la députée. Les organisations confirment que les aides pendant le Covid ont bien fonctionné, mais qu’elles attendent plus des pouvoirs publics qu’un simple saupoudrage. Elles alertent sur le fait qu’il pourrait y avoir des défaillances en 2023, à cause de la hausse des coûts de l’énergie et des matières premières et des remboursements d’emprunts que les entreprises de l’ESS doivent commencer à faire. » La parlementaire plaide ainsi pour un meilleur financement de l’ESS par la Banque des territoires et pour la sécurisation par la subvention.

Sophia Chikirou est décidée à suivre le secteur dans son travail de parlementaire. Elle est membre du groupe d’études sur l’ESS à l’Assemblée, sans réel pouvoir, mais qui effectue une veille sur les points qui peuvent donner lieu à des lois, comme une possible proposition de loi sur les Scic , et aussi une révision souhaitée par la secrétaire d’Etat de la loi de 2014, d’ici la fin du quinquennat. Elle annonce également l’organisation de tables rondes sur le sujet à l’Assemblée nationale, marquant la volonté de la Nupes de s’imposer sur ce sujet abordé lors des présidentielles.

