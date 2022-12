Connaître la réforme de la responsabilité financière applicable au 1er janvier

Finances locales

A compter du 1er janvier 2023, le régime original de responsabilité des comptables publics, totalement distinct de celui des ordonnateurs, disparaît. Le nouveau régime de responsabilité applicable aux comptes des comptables est nettement allégé. Explications.

Juriste et Avocat associé - Cabinet Goutal, Alibert et associés

Identifier les principales disparitions

Issue de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, sur le fondement de la loi de finances pour 2022 (1), la refonte de la responsabilité financière des gestionnaires publics est un nouveau régime qui entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023, abandonnant quelques-unes des solutions qui structuraient la responsabilité des ­gestionnaires financiers.

La réforme se traduit, avant tout, par la disparition pure et simple du régime original de responsabilité des comptables publics, totalement distinct de celui des ordonnateurs. A l’avenir, tous les gestionnaires de fonds publics, qu’ils soient ordonnateurs ou comptables, relèveront, mutatis mutandis, d’un régime commun et d’un juge commun. Exit, donc, le jugement « des comptes » et non du comptable ...

