La crise énergétique profite aux réseaux de chaleur

Les collectivités secouées par la crise de l’énergie voient d’un œil nouveau ce mode de chauffage écologique en circuit court. Le système d’aides, très efficace, doit être mieux doté pour permettre un véritable changement d’échelle, défendent les associations d’élus.

cet article fait partie du dossier

Réseaux de chaleur : l'outil clé des collectivités pour la transition énergétique

La production de chaleur, qui représente à elle seule 46 % de nos besoins énergétiques, est encore largement perfusée aux énergies fossiles importées (40 % de gaz, 19 % de charbon et de pétrole en 2020). Véritable point noir dans le bilan climatique français, cette situation est aussi devenue, depuis le début de la crise énergétique, un facteur important d’instabilité et d’insécurité pour les collectivités. Un contexte qui a au moins un effet bénéfique : celui de regonfler formidablement la cote de popularité des réseaux de chaleur, a constaté l’association Amorce lors d’un colloque dédié à ce sujet le 6 décembre. Ces réseaux, alimentés en moyenne à plus de 60 % par des énergies renouvelables et de récupérations locales, ont fourni 5 % de la chaleur française en 2021. Et leurs coûts sont restés admirablement stables pour les usagers, a souligné Nicolas Garnier, délégué général d’Amorce.

« Très fortes demandes de raccordements »

Résultat, « on assiste à une poussée très très forte des demandes de raccordements aux réseaux existants », a confié Yann Rolland, président du Syndicat national du chauffage urbain (SNCU). Les collectivités se penchent d’autre part sur la construction de nouvelles infrastructures. 190 d’entre elles ont par exemple candidaté à l’appel à projets de l’Ademe « une ville, un réseau », visant à financer les études de faisabilité dans les villes de moins de 50 000 habitants (relire notre article). Suite à ce succès, une nouvelle vague d’attributions sera programmée au premier trimestre 2023, a promis Bénédicte Genthon, directrice adjointe Bioéconomie et Énergies renouvelables de l’Ademe.

Les porteurs de projets peuvent en outre compter sur un arsenal d’aides efficaces. Le classement automatique des réseaux de chaleur introduit par la loi climat-énergie de 2019 permet par exemple d’imposer (sous conditions) le raccordement des bâtiments riverains. Plus récemment, la mise en place d’un « Coup de pouce » financé par le dispositif des certificats d’économie d’énergie (CEE) a permis de faire drastiquement chuter le coût du raccordement pour les particuliers et les entreprises du tertiaire. Mais c’est le fonds chaleur qui représente la manne financière la plus significative. « Depuis sa mise en place en 2009, il a représenté 2,6 milliards d’euros d’aides, qui ont déclenché 10,8 milliards d’investissements dans les territoires », a détaillé Bénédicte Genthon. « Il a permis la production de 39 térawattheures de chaleur renouvelable, soit une économie annuelle d’1,5 milliard d’euros en importations d’énergies fossiles », a-t-elle ajouté. Malgré les appels à augmenter drastiquement son budget, celui-ci devrait rester stable en 2023, à 520 millions d’euros.

Densifier les réseaux existants

Il reste pourtant du chemin à parcourir ne serait-ce que pour tenir les objectifs climatiques de la France dans ce secteur. L’association Via Séva estime par exemple, qu’il faudra engager 22,5 milliards d’euros d’investissements pour passer de 17,5 à 39 térawattheures de chaleur renouvelable distribuée par les réseaux d’ici 2030. Elle a identifié que la densification des réseaux existants permettrait de raccorder 10 térawattheures, tandis que la création 1 340 nouveaux réseaux généreraient 12 terrawattheures supplémentaires. Dans tous les cas, ce n’est pas le gisement qui manque comme le révèle sa cartographie du potentiel de chaque commune.