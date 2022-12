Aménagement

Architecte et urbaniste, Nathalie Roseau étudie les infra­structures héritées de grands projets d’aménagement qui mobilisent des imaginaires et semblent courir après les récits que l’on projette sur l’avenir. Elle livre ses réflexions à « La Gazette ».

Saisir les dynamiques spatiales à l’œuvre dans les métropoles grâce à l’étude minutieuse de leurs infrastructures, tel est l’objet de « Le Futur des métropoles », de Nathalie Roseau (éd. Metis Presses, février 2022). Architecte et urbaniste, celle qui a commencé sa carrière au sein de l’Etat, à la direction de l’équipement Ile-de-France en travaillant sur le schéma directeur régional avant de rejoindre la Datar, puis Aéroports de Paris, s’est tournée, au bout d’une dizaine d’années, vers l’enseignement et la recherche. Elle est à présent professeure d’urbanisme à l’école des Ponts, chercheure au laboratoire Techniques, territoires et sociétés, et anime le programme de recherche « Inventer le Grand Paris. »

Nathalie Roseau s’est penchée sur trois villes pour étudier des infra­structures héritées de grands projets d’aménagement qui mobilisent des imaginaires et semblent courir après les récits que l’on projette sur l’avenir : l’histoire du parkway à New York, qui découle d’une vision privilégiant l’aménagement de grands parcs que l’on imaginait construits pour le futur ; l’ouverture du périphérique parisien et de l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, à un an d’intervalle ; l’infrastructure aérienne de la cité-Etat de Hong Kong. Autant de déclinaisons spécifiques et territoriales qui « éclairent sur les valeurs, les désirs, les attentes d’une société par rapport aux promesses des temps à venir », et qui ont connu des destins très divers.

Ce travail sur l’infrastructure confirme son « formidable pouvoir de structuration des métropoles, par ses propriétés intrinsèques autant que par son potentiel d’action », mais interroge aussi sur les controverses qui en découlent, les impensés des territoires, à l’heure de nos « présents écologiques ».

Pourquoi penser la ville à grande échelle par la porte d’entrée des infrastructures ?

Pour embrasser la matérialité des flux des grandes villes. Les ouvrages par lesquels ils se déploient – voies, plateformes, terminaux, trottoirs – affectent la ville, la façonnent. En plus d’être technique, l’infrastructure est sociale et politique. Elle peut être utilisée au quotidien par des millions d’urbains. Elle est le fruit de relations de pouvoir avec diverses représentations et stratégies à l’œuvre.

C’est donc aussi un prisme pour saisir les temporalités et les imaginaires : comment la société projette-t-elle le futur et que réalise-t-elle, in fine, sur une échelle qui se compte généralement en plusieurs décennies ? Je considère le temps comme matériau du projet, à la fois futuriste et obsolescent, ralenti ou accéléré, avec un alignement des intérêts qui permet de faire sortir des projets ou au contraire des dissonances qui les entravent.

Lorsque l’on parle du Grand Paris, on évoque souvent le Grand Paris Express, comme s’il se résumait à cette infrastructure. Ce glissement de la ville à son infrastructure se double d’une amnésie par rapport à ce qui précède. L’héritage du Grand Paris, comme projet d’agrandissement de la capitale, date au moins de la période haussmannienne. Les intentions du Grand Paris Express comme réseau de métro d’agglomération remontent aux projets Orbitale, Arc Express, puis au Métrophérique. Ces visions sont attachées au monumental, à la puissance, la vitesse, même si le projet ne s’y résume pas. Elles produisent aussi des effets d’occultation tout en jouant sur des millions de destins. Qu’en est-il des 5 millions d’habitants de la grande couronne diffuse ?

L’annonce par Emmanuel Macron, le 27 novembre, du projet de RER dans dix métropoles met-elle en jeu la même idée d’un outil embarquant vers un futur ?

C’est l’idée du projet infrastructurel comme promesse, l’espoir placé dans une infrastructure miraculeuse. Difficile de dire si cette annonce fait rêver, avec une idée qui vient d’en haut et des collectivités ayant déjà développé leurs systèmes de transports… Que penser de la notion de « réseau », qui varie selon les situations urbaines ? On peut imaginer des vitesses « express » ou plus diffuses comme avec le tramway, les mobilités douces…

On observe aussi un retour en force du mot « planification », auparavant effacé ou considéré négativement : face aux urgences, climatique, environnementale, sociale, économique, on se projette sur le long terme. Mais les grands projets peuvent souffrir d’un retour de bâton, alors il faut en expliciter les intentions, ne pas en exclure des parties prenantes. Il y a de réels enjeux pour la puissance publique à réussir à renouer avec la société urbaine dans un projet dont les contours restent à définir.

Vous montrez qu’un retournement de l’opinion est toujours possible : la presse parle des « 30 kilomètres de la honte » à l’achèvement du périph’, déjà congestionné avant d’être achevé…

Il s’agit du risque inhérent aux infrastructures qui essaient d’intégrer l’imprévisibilité avec un certain optimisme technologique en conjuguant présent et futur, les solutions adoptées pouvant être dépassées par les événements à venir. D’un côté l’infrastructure est très importante pour structurer les villes, de l’autre côté, la vie de l’infrastructure suit son propre cours autonome, répond à des logiques. Elle peut décevoir, être stigmatisée ou réhabilitée, comme essentielle ou patrimoniale. Elle peut être largement utilisée ou invisibilisée, comme le métro parisien qui se fond dans l’image de Paris. Elle peut susciter des critiques, comme les aéroports aujourd’hui alors que dans les années 60 on s’y rendait le week-end comme à une attraction à voir en famille… C’est la question de l’appropriation de l’infrastructure, qui peut revêtir des visages très divers.

Le temps long des infrastructures révèle-t-il aussi la nature des relations entre les collectivités et l’Etat ? Pour le Grand Paris Express, ce sont quarante ans de gestation et de réalisation du projet…

L’Etat est un acteur essentiel qui peut affronter les enjeux d’échelle, de financement, de temps long, d’arbitrage. Mes trois terrains d’étude montrent que son rôle est structurant, avec les villes et les régions ainsi qu’avec les opérateurs techniques, autant d’entités qui sont de véritables pouvoirs territoriaux. A ce trio qui équilibre des forces, il faut ajouter les mobilisations de ceux qui s’expriment à travers les controverses, orientent vers des bifurcations. Au moment où nous affrontons le dérèglement climatique, les crises énergétiques et, à nouveau, la question urbaine, l’infrastructure peut réarticuler les pouvoirs et les compétences.

Les gouvernances peuvent aussi révéler des impensés du territoire, telle la redéfinition de ce que l’on appelle souvent injustement la « périphérie », ou la position des communes riveraines aux grands projets qui peuvent se sentir invisibilisées. Pourtant, la richesse des regards portés sur le Grand Paris gagnerait à être mise à contribution. Des interrogations portent aussi sur le devenir de certaines infrastructures, déjà construites et dont on hérite. Lorsque la question de la privatisation des aéroports s’est posée, des collectivités sont montées au créneau, ne souhaitant pas les laisser au privé. Donc, au-delà de faire de nouveaux grands projets, quid du « déjà là » : que vont devenir le périphérique et les aéroports si le trafic aérien se réduit ? Quel avenir imaginer pour ces artefacts ?