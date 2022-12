Accueil

Le point sur l’externalisation de la conservation des archives publiques

Publié le 14/12/2022 • Par Léna Jabre • dans : Actu juridique, Analyses juridiques, France

La conservation des archives publiques pouvant s’avérer être un véritable casse-tête, leur externalisation peut séduire les collectivités territoriales. Or, l’externalisation de la conservation des archives publiques est strictement réglementée et son cadre juridique a été récemment modifié par la loi « 3DS » du 21 février 2022. Anne Cantero, docteure en droit, cabinet Caprioli et associés, fait le point dans cette analyse.

Anne Cantero Docteure en droit, cabinet Caprioli et associés