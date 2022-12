Accueil

Gemapi : les nouvelles règles de sécurité des ouvrages hydrauliques à la loupe

Publié le 07/12/2022 • Par Auteur associé • dans : Actu juridique, Analyses juridiques, France

Cerema

Cet été, un arrêté a précisé les obligations documentaires et la consistance des vérifications et visites techniques approfondies des ouvrages hydrauliques autorisés ou concédés. Solenne Daucé, avocate au cabinet Urso avocats accompagnée de Jérémy Savatier et Guillaume Groell de ISL ingénierie analysent en profondeur ces nouvelles règles de sécurité, dont certaines entrent en vigueur au 1er janvier 2023.

Solenne Daucé, Jérémy Savatier et Guillaume Groell Respectivement avocate au cabinet Urso avocats et responsables chez ISL ingénierie