Verdir les flottes de bus, oui, mais comment ?

Mobilités

Publié le 06/12/2022 • Par Nathalie Arensonas • dans : A la une, actus experts technique, France

Les textes européens prévoient la fin des moteurs thermiques de flottes de bus aux mêmes échéances que pour les voitures, avec un Pacte vert européen qui veut réduire les émissions de gaz à effet de serre de 55 % d'ici à 2030. Mais comment s’y prendre pour les flottes de bus, quand on sait que l'hydrogène ne peut décarboner les transports que s’il est vert. Idem pour les bus au gaz ou au biogaz. Comment faire les bons choix ?

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Chiffres-clés 85 % des nouveaux bus achetés en 2021 étaient à énergie renouvelable. Il y a près de 19 000 bus urbains en circulation en France.

des nouveaux bus achetés en 2021 étaient à énergie renouvelable. Il y a près de en circulation en France. 72 % des bus en circulation roulent au diesel et 47 % ont une motorisation Euro 6 (norme antipollution). L'Euro 7 est en préparation.

des bus en circulation roulent au diesel et ont une motorisation Euro 6 (norme antipollution). L'Euro 7 est en préparation. 22 % des bus roulent au gaz naturel. En deux ans, le nombre de bus électriques et à hydrogène a quadruplé. Source : « Le parc des véhicules des services de transport urbain au 1er janvier 2022 », UTP, octobre 2022.

Dans moins de trente ans, plus une seule goutte de pétrole ne coulera dans les réservoirs des voitures, des bus, des cars et des trains. En 2050, tous les transports terrestres devront être propres. Le Pacte vert pour l’Europe, présenté fin 2019, vise en effet la neutralité carbone à partir de la seconde moitié du XXIe siècle et la baisse de 55 % des gaz à effet de serre (GES) d’ici à 2030. L’Union européenne met ainsi le turbo pour contenir le réchauffement de la planète à + 1,5 °C, limite fixée par l’accord de Paris, adopté en 2015 par 196 parties lors de la COP 21.

Les transports, qui contribuent au tiers des émissions, sont dans le viseur. Ils doivent parvenir au « zéro émission », y compris s’ils sont publics. Dès 2035, aucun véhicule thermique neuf ne ...