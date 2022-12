Culture et transition écologique : l’Inet pointe des choix cornéliens

Publié le 06/12/2022 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture, France

Dans une étude réalisée par six de ses élèves conservateurs et administrateurs, l’Inet cerne les enjeux de l’adaptation de la culture aux exigences de la transition écologique. Une démarche lourde de dilemmes que les collectivités vont devoir affronter.

« Le concept de développement durable a déjà 25 ans », rappellent, en ouverture de leur étude Culture et développement durable : vers la transition écologique des politiques culturelles, les six auteurs, élèves conservateurs et administrateurs de l’Inet (1).

Hiatus entre développement culturel et transition écologique

Et pourtant, alors que la transition écologique devient une urgence, ce concept n’est pas encore stabilisé dans le domaine de la culture, et nombre de questions n’ont pas encore trouvé de réponses. Les auteurs évoquent une problématique encore « émergente, voire balbutiante. »

Certes, certaines démarches évoquées par l’étude font consensus et se développent : rôle des bibliothèques dans la sensibilisation et l’information des citoyens en matière d’écologie, gestion verte des ...