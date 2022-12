Les collectivités victimes de cyberattaques en série

Trente millions d’euros pour renforcer la sécurité

Sommé de réagir après la série de cyber­attaques, le gouvernement a promis à la mi-novembre une nouvelle enveloppe de 30 millions d’euros en 2023 destinée aux entreprises et aux collectivités pour renforcer leur sécurité informatique. Elle doit notamment permettre de prolonger les parcours de sécurisation de 125 collectivités et d’ouvrir ce dispositif à 50 autres. Au total, le gouvernement estime que, d’ici à la fin 2023, plus de 1 000 collectivités et administrations auront été auditées et conseillées. Mais les annonces de l’exécutif ont laissé certains songeurs, comme Emmanuel Vivé, le président du réseau d’échanges Déclic, qui a regretté une absence de concertation.