Coupures d’électricité : les collectivités dans le noir complet

Une circulaire de Matignon a été récemment adressée aux préfectures pour se préparer au risque de coupures d’électricité. Mais pour l’instant les collectivités sont dans le noir complet ! Les services d’eau et d’assainissement sont particulièrement inquiets.

La récente circulaire « « délestage électrique » précise bien qu’il s’agit d’une « mesure exceptionnelle, mise en œuvre en dernier recours ». Ces éventuelles coupures programmées ne devraient pas concerner « plus de 4 millions de clients simultanément, pour une durée de deux heures, à l’exclusion des sites critiques (hôpitaux, points d’importance vitale…). » Les périodes de délestage concernent « les jours de semaine, et les créneaux horaires indicatifs de 8h à 13h et de 18h à 20h ». La circulaire précise également que les ...