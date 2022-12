A Quimper, les habitants, acteurs à part entière de la politique de sécurité

Démocratie participative

Publié le 14/12/2022

Questionnaire, assises locales de la ­sécurité, ateliers collaboratifs… La ville de Quimper dans le Finistère intègre ses habitants dans la définition de sa politique locale de sécurité.

Chiffres-clés Diagnostic : près de 1 200 habitants ont répondu au questionnaire de sécurité diffusé au printemps ; 80 ont participé à des ateliers collaboratifs lors des assises de la sécurité locale d’octobre.

[Quimper (Finistère) 63 300 hab.] La sécurité, l’affaire de tous ? Si les villes ne cessent de promouvoir la participation des habitants aux politiques publiques, rares sont celles à l’appliquer à la lettre. A ­Quimper, la maire, ­Isabelle ­Assih, élue en juin 2021, en avait fait une promesse de campagne. Son objectif était de définir une politique de ­sécurité qui intègre directement les ­préoccupations et les propositions de la ­population. « Les habitants ont une véritable expertise. Ils vivent leur ville au quotidien », justifie celle qui est soucieuse de créer « un espace de dialogue » entre les services publics locaux et ses usagers. La première étape, initiée au printemps, a consisté à mener une enquête sur la sécurité auprès des habitants. Confiée au cabinet de conseil ­Cronos, elle a permis de recueillir la perception de la population et des professionnels.

Sentiment d’aggravation

Deux questionnaires, construits sur la base d’un diagnostic de territoire avec les partenaires du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance ( CLSPD ), ont été diffusés : l’un destiné aux habitants et un autre aux acteurs de proximité des secteurs de l’enseignement, des transports, de la ­sécurité, du secours aux personnes, de l’aide aux plus ­démunis, des bailleurs sociaux… Au total, 1 100 habitants et 190 professionnels ont répondu.

Le premier enseignement est que plus de 80 % des sondés jugent la ville de ­Quimper agréable. Toutefois, note le cabinet de conseil, « une légère majorité des répondants considère que le climat de tranquillité et de sécurité s’aggrave ». En ligne de mire, le trafic de stupéfiants, l’ivresse publique et les incivilités routières, puis viennent les agressions physiques et les dégradations des espaces publics.

Des « assises locales de la ­sécurité » ont été organisées six mois plus tard par la municipalité, en présence de 250 personnes, dont 80 Quimpérois. Au programme : la présentation officielle des résultats de l’enquête, des conférences animées par des universitaires sur les problématiques de ­sécurité fléchées par les habitants et un après-midi consacré à des ateliers au cours desquels les participants ont été appelés à formuler des propositions.

Evolution des besoins

« Si l’on veut relever dans la durée les défis qui sont les nôtres, il est essentiel de comprendre les phénomènes, mais aussi d’agir avec des outils affûtés et flexibles qui tiennent compte de l’évolution des comportements et des besoins », souligne la maire, qui promet de retenir certaines propositions des habitants issues de ces ateliers.

Devant le succès de l’événe­ment, une nouvelle édition des assises a été annoncée pour 2024, qui donnera l’occa­sion de mettre à jour l’enquête auprès de la population en rectifiant ses biais. « Il nous faudra corriger la sous-représentation des jeunes, des personnes âgées et des ouvriers parmi les répondants, ainsi que les quartiers les plus concernés par l’­insécurité », relève ­Philippe ­Broudeur, adjoint à la maire, chargé de la tranquillité publique, convaincu de « la nécessité de la plus grande représentativité possible pour coller aux besoins des ­habitants ».

« Nous allons traduire les préconisations de la population » Richard Joron, directeur de la tranquillité publique « L’association des habitants à la définition de nos politiques publiques est d’abord une volonté politique. Elle touche à tous les domaines : relance des conseils de quartiers, mise en place d’un budget participatif, création d’un conseil de la jeunesse, définition d’une politique de la nuit et, dorénavant, de notre politique de prévention et de ­sécurité. A cet égard, les ateliers organisés avec les habitants lors de nos assises de la ­sécurité ont permis de produire des propositions originales en matière de prévention, d’éducation, de solidarité et de cohésion sociale. Nous allons poursuivre ce travail avec les habitants volontaires et traduire leurs préconisations dans le plan d’actions du CLSPD , quand c’est possible. Ils sont des acteurs à part entière de la politique de prévention et de sécurité. »