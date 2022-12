Tout ce que révèlent les derniers bilans sociaux des collectivités

Document utile

Publié le 06/12/2022 • Par La Rédaction • dans : A la une emploi, Actu Emploi, Documents utiles, France, Toute l'actu RH

Une mine d'informations. La 12ème synthèse nationale des rapports au comité technique sur l’état des collectivités territoriales, au 31 décembre 2019, est en ligne. Le document apporte, entre autres, un éclairage sur les emplois fonctionnels, les détachés ou mis à disposition et les motifs de départs des fonctionnaires de la territoriale...

La 12e synthèse nationale des bilans sociaux au 31 décembre 2019 qui vient de paraître offre un état des lieux statistique de la situation sociale des personnels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics (1)

Publié tous les deux ans et mis à la disposition des agents territoriaux, des professionnels des ressources humaines, mais aussi des acteurs ou observateurs de la fonction publique territoriale, ce document de référence vise à la fois à informer et à alimenter la réflexion sur les nombreuses thématiques «ressources humaines » qu’elles abordent. « Il démontre que la principale richesse des collectivités territoriales est avant tout les femmes et les hommes qui l’animent au quotidien », peut-on y lire en préambule.