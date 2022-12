Après la hausse de 2020, les dépenses du RSA diminuent en 2021

Social

Entre regain de personnes couvertes, l'année 2020 a marqué tous les records en terme des dépenses du RSA. En 2021, la Drees souligne une légère baisse. Qu'en est-il vraiment ?

Après 2020, l’année de tous les records, le nombre d’allocataires et les dépenses du RSA retrouvent presque leur niveau pré-pandémique. Dans sa publication annuelle des effectifs nationaux et départementaux d’allocataires des minima sociaux, la Drees observe une nette baisse des bénéficiaires du revenu de solidarité active en 2021.

« Fin 2021, 1,93 million de foyers perçoivent le RSA, soit une baisse de 6,2 % en un an. Cette nette diminution succède à une forte hausse des effectifs en 2020 (+7,4 %), consécutive à la crise sanitaire », pointe le rapport. En tenant compte des allocataires, des conjoints et des personnes à charge, 3,87 millions de personnes appartiennent à un foyer percevant le RSA, soit une baisse de 5,4 % comparé à 2020 (4,09 millions de personnes).

Des dépenses en légère baisse…

« En 2021, deux tiers de la baisse des dépenses de minima sociaux est portée par celle des dépenses du RSA (- 5,0 %), sous l’effet du reflux de ses effectifs », note la Drees dans son communiqué de presse. En effet, les dépenses liées aux versements de cette allocation s’élevaient à 12,93 milliards d’euros en 2020, son pic depuis 2009, alors qu’en 2021, ce montant décline à 12,36 milliards.

De manière générale, les dépenses des départements – qui financent le RSA – varient en fonction des profils des bénéficiaires de leur territoire. La Drees a calculé les dépenses moyennes mensuelles par allocataire du RSA. En 2021, elle s’élève à 520 euros par mois, soit une somme équivalente à 2017 (3,82 millions de personnes couvertes). Si le versement par allocataire a été le plus important durant la crise sanitaire, 535 euros mensuels en moyenne, le pic le plus bas a été atteint en 2012 avec 473 euros pas mois (3,4 millions de personnes couvertes).

Sachant que « les aides exceptionnelles liées à la crise ne sont pas prises en compte », comment expliquer cet écart ? « Un élément d’explication est l’inflation entre 2020 et 2021 (+1,6%), plus forte que la revalorisation du RSA en 2021 (+0,1% en avril 2021) », expliquent les experts de la Drees à la Gazette. Une autre explication pourrait être les ressources moindres des personnes au RSA en 2020, avancent-ils.

… et à géographie variable

Loin, devant les autres territoires, Paris a dépensé 4355 euros bruts par bénéficiaire et par an, faisant du département celui versant le plus d’argent durant la crise sanitaire. A contrario, celui de l’Aisne a déboursé 2979 euros bruts par allocataire et par an. « Les écarts peuvent venir de la surreprésentation des familles dans certains départements ou de moindres ressources des foyers », rapportent les spécialistes.



Seuls quatre départements de la France métropolitaine recensent une baisse des dépenses brutes par bénéficiaires du RSA entre 2019 et 2020. Il s’agit de la Charente-Maritime (-3,4%), la Lozère (-3,2%), la Creuse (-1,4%) et la Savoie (-0,1%). Ainsi, 97 départements ont enregistré une hausse. Les plus importantes concernent : l’Hérault (+8,1%), le Lot (+7,5%) et le Val-d’Oise(+6,3%). Pour le moment, l’Insee n’a pas mis à jour ses données financières pour 2021.

