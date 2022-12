Fermeture des ouvrants des bâtiments chauffés ou refroidis : quelles sanctions ?

Pouvoirs de police

Un décret n° 2022-1295 du 5 octobre 2022 rend obligatoire, sous peine de sanction, la fermeture des ouvrants des locaux chauffés ou refroidis donnant sur l'extérieur ou des locaux non chauffés ou refroidis.Outre le principe d’une interdiction générale et nationale, notre juriste Géraldine Bovi-Hosy se penche sur la question du contrôle et de la sanction en cas de non-respect.

Le sujet avait fait grand bruit en été, lorsque la mairie de Paris avait pris un arrêté contraignant les commerces climatisés à garder leurs portes fermées. En effet, une telle mesure de bon sens ne figurait dans aucun texte national. Face à ce vide juridique, que les maires ont tenté de combler, le gouvernement s’était déjà efforcé de réagir et avait soumis à consultation un projet de texte en 2021. Il a fallu attendre cet automne et peut-être les nécessités d’économies d’énergies imposées par le contexte international, pour que le décret soit enfin publié. Daté du 5 octobre 2022 (n° 2022-1295), il est « relatif à l’obligation de fermeture des ouvrants des bâtiments ou parties de bâtiments à usage tertiaire, chauffés ou refroidis ». Outre le principe d’une interdiction générale et nationale, se pose la question du contrôle et de la sanction en cas de non-respect.

Les modalités pratiques fixées par le texte

Cette nouvelle obligation, prévue à l’article R.175-7 du code de la construction et de l’habitation (CCH), s’applique en période de fonctionnement des équipements de chauffage et de refroidissement, y compris pendant les heures d’ouverture aux clients ou usagers. C’est à l’exploitant de faire le nécessaire, que le bâtiment soit doté de portes automatiques ou non.

Une exemption est prévue lorsque l’ouverture est rendue nécessaire par les exigences sanitaires de renouvellement d’air intérieur des locaux. Cela prend tout son sens dans un contexte de pandémie en particulier pour les établissements de santé.

Les locaux concernés par l’obligation

Sont concernés les bâtiments à usage tertiaire, c’est à dire une construction dont une partie ou la totalité est réservée à l’exercice d’activités tertiaires. Ce secteur englobe de nombreuses activités marchandes ou non marchandes : commerces, services, hôtellerie-restauration, administrations telles que les locaux de la mairie, établissements de santé, établissements d’enseignement ou crèches…..

Un contrôle de la compétence du maire

Le contrôle du respect des dispositions de fermeture des ouvrants relève de la compétence du maire de la commune du lieu d’implantation du bâtiment, agissant en qualité d’agent de l’Etat (art. R.175-8 du CCH). Le contrôle portera sur les bâtiments publics ou privés.

Rien n’est précisé concernant les agents de contrôle. Le constat pourrait certainement être fait par le biais d’un rapport administratif de constatation d’agents de police municipale, de gardes champêtres, voire d’autres agents assermentés de la commune. La difficulté pourrait résider dans le fait d’établir l’existence d’un ou plusieurs systèmes de chauffage ou de climatisation « en activité ».

Un système de sanction administrative

Pas de sanction pénale prévue par le texte mais un mécanisme de mise en demeure en cas d’inobservation des obligations de fermeture, avec le respect d’une procédure contradictoire.

Ainsi le maire adresse à l’exploitant du bâtiment ou de la partie de bâtiment, une mise en demeure de se conformer aux obligations et l’invite à présenter ses observations dans un délai qui ne peut excéder trois semaines.

A l’issue de ce délai, s’il constate la persistance du non-respect de ses obligations par l’exploitant, le maire peut prononcer à l’encontre de ce dernier une amende administrative d’un montant maximal de 750 euros.