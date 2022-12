Une friche à restaurer confiée aux chercheurs… et aux plantes

Aménagement

La CA du pays de Montbéliard se lance dans le phytomanagement, une technique qui utilise les végétaux pour capter la pollution des sols.

Chiffres-clés Budget : 1,132 M€ financés par l’Etat (169 000 € issus de France 2030 - Territoires d’innovation), la région (291 000 €) et l’interco (448 000 €), 224 000 € sont attendus du Feder.

[CA pays de Montbéliard agglomération, Doubs, 73 communes, 140 000 hab.] Un recensement réalisé en 2018 a permis d’identifier plus 130 hectares de friches industrielles disséminées dans le nord de la Franche-Comté, entre Belfort et Montbéliard. C’est énorme alors que, pour tenir l’objectif de zéro artificialisation nette des sols, les élus lorgnent le foncier disponible qui leur permettra de répondre à la pression foncière. Mais comment les réinvestir ? « Les techniques de dépollution par excavation coûtent très cher », explique­ ­Laurence Crédeville, directrice de l’enseignement supérieur et de la recherche à pays de Montbéliard agglomération. L’interco, engagée dans un vaste programme de « transformation d’un territoire ­industriel » financé par le programme France 2030 – Territoires d’innovation, a saisi l’opportunité des financements de l’Etat pour explorer des méthodes alternatives qui seraient moins coûteuses. Elle savait en outre pouvoir compter sur le laboratoire Chrono-environnement qui, à l’université de Franche-Comté, « a axé un pan de ses recherches sur la gestion des pollutions du sol par les plantes ».

Données géoréférencées

La collaboration, initiée en 2021, a démarré avec la mobilisation des agences d’urbanisme de ­Montbéliard et de Belfort qui ont élaboré une méthode pour identifier et qualifier les sites pollués dans une base de données géoréférencée.

Sur la centaine de sites industriels pollués recensés, seuls douze (non construits) se sont révélés « compatibles avec la technique de phytomanagement », indique Jordan ­­Collot, doctorant dont la thèse est financée par l’interco. Le choix de cette dernière et des chercheurs s’est arrêté sur une friche de deux hectares à Vieux-Charmont, près de l’étang des Graviers. C’est ici qu’était installée l’usine ­de l’équipementier automobile Burgess ­Norton. Sa disparition a laissé des traces dans le sol « avec des teneurs élevées en zinc, cadmium et plomb, qui sont les trois principaux polluants du site », explique ­Jordan Collot.

Labo à ciel ouvert

Dans ce « living lab » (laboratoire à ciel ouvert), un bâtiment va sortir de terre pour héberger les chercheurs du laboratoire Chrono-environnement engagés dans ce programme, piloté par ­Michel ­Chalot.

Les travaux débuteront prochainement pour permettre aux scientifiques d’analyser in situ les prélèvements sur les végétaux et les sols et de suivre, pendant la durée du projet (quarante-deux mois), l’évolution du site (ses caractéristiques physicochimiques). « Nous avons commencé à identifier des végétaux d’intérêt, tel le lierre et diverses espèces de saule, détaille ­­le doctorant. Ces végétaux stockent les métaux lourds, qui pourraient être récupérés, dans leurs parties aériennes » (feuilles).

Le projet, bien avancé, a vocation à essaimer sur les autres sites industriels du nord Franche-Comté – dès lors que les modèles de phytomanagement les plus efficaces, au regard de la nature des pollutions locales et des sols, auront été identifiés.

Contact : Nicolas Kieffer, chef du service « paysages espaces verts et milieux naturels », nicolas kieffer@agglo-montbeliard.fr

Un projet d’éducation scientifique Dès 2023, la CA pays de Montbéliard a prévu d’ouvrir le « living lab » de Vieux-Charmont au public. Les travaux ont débuté pour dépolluer « de manière conventionnelle une partie du site qui sera aménagé en parc », explique Laurence ­­Crédeville, directrice de l’enseignement supérieur et de la recherche à l’interco. Coût de l’opération : 400 000 euros. Des supports de médiation scientifique seront installés pour permettre aux visiteurs de comprendre la nature des travaux de recherche et d’évoquer l’histoire industrielle du site. Le pavillon des sciences disposera d’un espace aménagé pour animer des ateliers. Sans attendre la livraison de cet ensemble, cinq classes de deux collèges ont déjà ­participé à des ateliers, organisés avec les chercheurs.