Quand DJ, influenceurs et artistes mettent la ville en lumière

Politiques culturelles

Publié le 13/12/2022 • Par Nathalie Da Cruz • dans : Innovations et Territoires, Régions

De multiples initiatives ont été prises, permettant d’attirer de nouveaux publics à Laon, dans l'Aisne, dont le riche patrimoine reste méconnu.

l’objectif de 18 000 visiteurs par an pour les parcours souterrains a été atteint dès la première année d’exploitation. Budget : 1,20 M€ pour les parcours souterrains, financés à 55 % par l’Etat, à 30 % par la CA du pays de Laon et à 15 % par la région Hauts-de-France.

[Laon, Aisne, 23 700 hab.] Ce 27 mai, le « Monumental Tour » du DJ Michaël Canitrot a fait étape à Laon. L’artiste a sublimé les monuments de la ville avec son grand show son et lumière électro. Sur le parvis de la cathédrale, 2 500 personnes étaient présentes. « Et encore, nous étions limités par la préfecture pour raisons sanitaires, précise Eric Delhaye, le maire. Le public était invité à faire un don libre à partir de un euro. Le montant récolté va contribuer à la rénovation du patrimoine local. » Cette intrication entre loisirs, culture populaire et mise en lumière du patrimoine est le fil rouge de la stratégie de valorisation de la ville.

Fresques monumentales dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville

Quelques semaines plus tard, autour du 20 juin, Laon a accueilli son premier festival international des arts urbains. L’artiste C215, alias ­Christian Guémy, était mandaté pour faire réaliser 17 fresques monumentales dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville par des « street artistes » renommés du monde entier.

Le 18 juin, un autocar a été affrété pour aller chercher des influenceurs à Paris ; leurs photos et publications ont valorisé Laon sur I­nstagram. Chacun des artistes a fait don d’une œuvre, et elles ont été rassemblées dans le cloître de l’abbaye Saint-­Martin, devenu un centre public d’art urbain.

« Il y a un déficit de notoriété et d’attractivité, admet Eric Delhaye­. Aussi agissons-nous en vue de faire rayonner la ville au-delà de ses frontières. Une culture populaire et de qualité permet d’attirer de nouveaux publics, plus jeunes et plus urbains, en particulier. Nous avons vu arriver des gens venus de Reims, Lille ou Paris. »

La ville haute, perchée au sommet d’une colline, est truffée de carrières. Sous la citadelle, un parcours souterrain a été amorcé il y a plusieurs années. En 2017, la ville a repris le chantier resté en suspens pour créer un parcours son et lumière baptisé « Secrets sous la ville ». « Trois circuits souterrains ont ouvert au public en avril 2019, dotés d’une nouvelle scénographie retraçant l’histoire de la ville de l’époque lutécienne à l’histoire contemporaine », relate Céline Gogny, directrice de l’office de ­tourisme intercommunal du pays de Laon.

Laon labellisée « Ville des métiers d’art »

« Chaque séquence comprend un panneau explicatif, un audioguide et trois perspectives différentes pour atteindre des publics variés : ceux qui sont sensibles au visuel, au toucher ou aux sons », complète-t-elle.

Fin 2020, c’est une maison des métiers d’art qui a vu le jour dans un hôtel du XVe siècle : « Elle héberge actuellement un artisan spécialisé dans la marqueterie ainsi qu’un plumassier, pour des loyers très modestes », assure le maire. Une initiative qui a permis à Laon d’obtenir le label « Ville des métiers d’art ». Plus récemment, une convention a été signée avec l’office de tourisme de Reims pour essayer d’allonger les durées de séjours touristiques dans les deux villes avec une promotion commune.

Contact : Céline Gogny, directrice de l’office de tourisme intercommunal du pays de Laon, 03.23.21.85.73.

Pari sur l’hôtellerie de prestige Le maire de Laon, Eric Delhaye, admet que la ville ne dispose pas d’hôtellerie de qualité, de 4 ou 5 étoiles. En décembre 2020, la municipalité fait un pari en rachetant le site de ­l’abbaye Saint-Vincent. Ce lieu abandonné dans la ville haute est ­composé d’un logis abbatial niché au cœur d’un espace de 5 hectares ceinturés de remparts. La ville a missionné un architecte afin qu’il réalise l’esquisse d’un hôtel 4 ou 5 étoiles de 50 chambres, incluant un spa et un service de restauration de qualité. En parallèle, la municipalité répond à des appels à projets d’investisseurs hôteliers. Avoir la maîtrise foncière donne un avantage indéniable pour la ville dans ce genre de processus.