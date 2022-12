Pays de la Loire : le TNR, un dispositif pénal à l’application sportive

Insertion par le sport

Publié le 06/12/2022 • Par David Picot

Le dispositif est présenté comme une première : en collaboration avec la région des Pays de la Loire, le parquet de Nantes s’apprête à expérimenter la procédure de Travail non rémunéré (TNR) non pas au sein de collectivités, mais d’associations et de ligues sportives.

Une convention entre une collectivité, le parquet et le mouvement sportif… Plus que quelques formalités administratives à régler et le dispositif de Travail non Rémunéré (TNR) devrait démarrer en janvier, à en croire Dominique Coquelet, président de la Ligue de rugby des Pays de la Loire. Sa structure s’est en effet portée volontaire pour expérimenter ce type de réponse pénale. À la différence du travail d’intérêt général (TIG) qui constitue une peine prononcée par une juridiction, le TNR représente en quelque sorte une procédure simplifiée.

La décision est en effet prise par le parquet et peut s’appliquer à partir du moment où l’auteur de l’infraction reconnaît les faits et accepte cette sanction, lui évitant un passage devant le tribunal. De façon concrète, cette sanction doit être appliquée rapidement : les TNR, qui ne peuvent excéder 30 heures pour les contraventions et 100 heures pour les délits, doivent démarrer dans les 15 jours qui suivent leur notification et être exécutés dans un délai de deux mois maximum.

À Nantes (Loire-Atlantique), le procureur de la République a ouvert le champ d’application des TNR aux associations sportives. Il s’appuie pour cela, sur le conseil régional des Pays de la Loire, qui « exerce ici un rôle fédérateur et donne l’impulsion », comme le souligne Isabelle Leroy, vice-présidente en charge des sports, de la vie associative et encore du bénévolat. « Nous rassemblons les différents acteurs, en particulier les comités régionaux et départementaux olympiques et sportifs, les ligues ainsi que les clubs sportifs. »

Coupe du Monde de rugby et clubs

Intéressée comme celle de basket-ball et de football, la Ligue régionale de rugby prépare le dispositif depuis quelques semaines. Ancien éducateur spécialisé, le président Coquelet apparaît particulièrement sensibilisé : « Il s’agit le plus souvent de jeunes, dans la primo-délinquance, qui se sont trompés de voie. Le mouvement sportif constitue un bon levier de prévention, d’insertion voire de réinsertion en cas d’erreur de parcours. »

Sa Ligue a donc identifié deux axes principaux d’accueil. « Le premier concerne notre ligue et l’organisation de la Coupe du monde de rugby 2023. Nantes sera ville-hôte et nous en profiterons pour organiser des opérations de promotions et autres animations sur le territoire », explique-t-il. « Nous nous orientons donc vers un accueil collectif afin de donner une dimension sociale à cet événement. Et ce, pour des actions de logistique par exemple : montage et démontage de structure, de terrains synthétiques etc. » Quant au second axe, il concernera « trois à quatre clubs qui vont s’engager, pour cette fois-ci des actions du quotidien », poursuit Dominique Coquelet. « Nous définissons avec eux des fiches de poste pour faciliter cet accueil ». Isabelle Leroy cite également l’exemple « de travaux liés à l’entretien des terrains ou des vestiaires. Et pourquoi pas de la sensibilisation à l’arbitrage ? »

Le conseil régional a approuvé une autorisation d’engagement de 10 000€, pour ce dispositif expérimental. Dans le cadre de la Coupe du monde 2023, la Ligue de rugby pourrait y faire appel. Elle envisage en effet le recrutement d’un encadrant « avec un profil d’éducateur spécialisé ou de prévention pour être en mesure de gérer le groupe », précise le président. Lequel « actionnera également d’autres leviers plus classiques », en référence à l’Agence nationale du Sport (ANS) ou sa propre fédération. Dans tous les cas, conclut Isabelle Leroy, « la réponse correspondant à l’infraction sera co-construite avec l’ensemble des acteurs ».