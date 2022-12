Belkacem Mehaddi : « Nous devons assurer une plus grande diversité des profils de cadres de direction »

[ENTRETIEN] INET

Publié le 12/12/2022 • Par Claire Boulland • dans : France, Toute l'actu RH

Rencontre avec Belkacem Mehaddi, nommé directeur général adjoint du CNFPT, chargé de l’évolution des compétences et des métiers, et également directeur de l’Inet, dont le nouveau projet doit se déployer courant 2023.

Chiffres-clés Octobre 2022 : DGA du CNFPT chargé de l’évolution des compétences et des métiers, directeur de l’Inet.

2015-2022 : DGA « solidarités humaines » au CD de la Haute-Vienne.

2011-2015 : d irecteur général délégué puis DGS du conseil général du Territoire de Belfort.

2009-2011 : d irecteur des finances à la ville de Grenoble.

Pourquoi avoir candidaté à ce poste ?

Je connaissais déjà cette belle maison pour y avoir fait ma formation en 2008-2009 en tant qu’administrateur au sein de la promotion ­Galilée. J’ai candidaté parce que je suis persuadé de la nécessité de la formation en tout temps mais encore plus en période de transformations profondes comme celles que nous connaissons. Et aussi parce que je me retrouve dans les nouvelles orientations de l’Institut national des études territoriales (Inet).

Le CNFPT en a donné les grands axes dans son projet d’administration 2022-2027. Il s’agit, entre autres, de conforter le modèle de formation des cadres dans sa singularité territoriale, en contrepoint d’une tendance à l’unification des versants de la fonction publique. On croit plutôt à la combinaison de leurs ...