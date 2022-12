Formations aux métiers du social : en 2021, plus d’inscrits mais moins de diplômés

Formation

Publié le 05/12/2022 • Par Mariette Kammerer • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France, Toute l'actu RH

Alors que le secteur social s’inquiète de sa perte d’attractivité, une étude de la DREES constate en 2021 une reprise des inscriptions dans les formations en travail social, mais une augmentation des abandons en cours d’études.

En 2021, 58 200 élèves et étudiants étaient inscrits dans une formation aux professions sociales(1), selon l’enquête annuelle réalisée par la Direction de la recherche des études de l’évaluation et des statistiques (Drees) auprès de toutes les écoles de formation aux professions sociales. Parmi eux, 13 800 sont en formation d’éducateur spécialisé (ES), 10 800 en formation d’accompagnant éducatif et social (AES) et 7500 en formation d’assistant de service social (ASS).

Nombre de diplômés en baisse

Alors que les écoles s’inquiètent d’une baisse continue du nombre d’inscrits depuis 2010, l’étude montre que les effectifs en première année ont augmenté de 5,8% en 2021, faisant augmenter l’effectif total d’inscrits de +3,1%. Peut-être le résultat des efforts de communication autour de ces ...