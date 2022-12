Plan national de délestage : pour le moment, rien n’est prêt

Crise énergétique

Publié le 05/12/2022 • Par Olivier Descamps • dans : A la une, France

En cas de grand froid, des délestages sur le réseau électrique seront nécessaires en janvier et en février. Une situation inédite en France métropolitaine. De nombreux services de base pourraient être affectés.

Branle-bas de combat. Après de longues semaines de déni, l’Etat, les collectivités et la population française ouvrent les yeux sur la situation électrique à l’approche d’un hiver « beaucoup plus compliqué qu’à l’ordinaire », estime RTE, responsable de l’équilibre entre la production et la consommation. Même en rallumant les centrales à charbon dont on ne devait plus entendre parler, à Saint-Avold (Moselle) et Cordemais (Loire-Atlantique), même en important toute l’électricité disponible chez nos voisins, il faudra se résoudre à des coupures partielles et tournantes qui permettront d’effacer une partie de la consommation si le thermomètre s’affole en janvier ou en février. Une première.

La procédure a été définie mi-septembre. En cas de tension sur le réseau, RTE enverra un signal Ecowatt ...