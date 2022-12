Commande publique : une calculette du coût du cycle de vie est urgente 

Dans la commande publique, comme ailleurs, il faut bien prendre en compte la coût d'un bien, ainsi que sa durée de vie du bien et sa réparabilité. Explications.

Par Éric Landot, avocat

Le meilleur achat, en termes environnementaux, reste la commande énergivore que l’on décide de ne pas faire. Le second meilleur achat, c’est celui qui, au lieu de séparer performance technique environnementale, d’une part, et son coût, d’autre part, intègre réellement la durée de vie du bien et sa réparabilité. Ainsi aura-t-on un vrai coût. Et surtout, on peut enfin sortir du low cost, coûteux tant financièrement qu’environnementalement puisque le bien en cause finit par devoir être renouvelé trop souvent. De telles évidences font consensus. Mais dès qu’on veut les concrétiser dans la commande publique ...