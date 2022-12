Des outils pour structurer le sociosport… et mieux le soutenir

Inclusion

Publié le 07/12/2022 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, Actu expert Education et Vie scolaire, Actu expert santé social, France

Pour la première fois, des journées d’étude et de formation sont organisées pour les acteurs sportifs intervenant dans le champ du sociosport et pour les institutions qui les soutiennent. L’événement, initié par trois opérateurs de terrain, se déroulera les 8 et 9 décembre en Loire-Atlantique, à guichet fermé : la demande est forte de qualification de ce champ en expansion.

Des actions, des expérimentations, des études et même une feuille de route gouvernementale… L’insertion, l’inclusion ou encore l’éducation par le sport font l’objet d’un grand nombre d’initiatives ces dernières années. Un terme générique regroupant ces différentes dimensions émerge : le sociosport, qui fait l’objet des premières journées d’étude et de formation en la matière, les 8 et 9 décembre au Creps des Pays de la Loire, à La Chapelle-sur-Erdre (Loire-Atlantique). Leur objectif : aider à la structuration de ce champ en pleine expansion.

« Jusqu’à présent, il manquait un cadre de référence sur le sujet : une définition, des métiers, des financements, des outils et des méthodologies », explique Maxime Leblanc, chargé de mission au Pôle de ressources national Sport et innovation (PRNSI), chargé de coordonner ces journées.

L’événement, ouvert à quelque 200 représentants de structures sportives, sociales, sanitaires et médico-sociales, ainsi que d’institutions, de France mais aussi de Belgique et de Suisse, a vite fait le plein.

Cerner ce qui se fait déjà

À l’origine du projet, trois associations agissant dans ce domaine et réunies au sein du consortium informel « Impact social par le sport » : « Rebonds ! », basée en Occitanie, « Breizh insertion sport » en Bretagne et « Dahlir » en Auvergne-Rhône-Alpes.

« Notre objectif est le développement du sociosport et le partage des connaissances pratiques et théoriques », explique Sanoussi Diarra, fondateur et délégué général de Rebonds !. Depuis un an et jusqu’en 2024, ces trois opérateurs de terrain sont soutenus dans ce but par le ministère des sports et par l’ ANCT , et ils collaborent avec le PRNSI , ainsi qu’avec trois laboratoires de recherche (Vips à Rennes II, Sherpas à l’Université d’Artois et le Cresco à Toulouse III).

Les journées des 8 et 9 décembre vont être l’occasion de présenter les premiers travaux. Parmi ceux-ci, un état des lieux a d’ores et déjà permis de diffuser une cartographie des bonnes pratiques et un outil de recherche de financements.

« Ce qui ressort de l’état des lieux est une grande diversité d’opérateurs, assure Maxime Leblanc, et que de nombreuses structures sportives font du sociosport sans avoir mis le doigt dessus. Il faut le reconnaître et les accompagner ». Chacune des trois associations du consortium l’a fait, à titre expérimental, d’un club de son territoire : un outil d’autodiagnostic permet à celui-ci de mettre en lumière ce qu’il fait déjà et de repérer s’il s’agit d’éducation par le sport, d’inclusion ou encore d’insertion par ce levier. Pour les initiateurs de ces journées, c’est là la première condition pour qu’une action de sociosport soit efficace : « On ne travaille pas de la même manière selon les publics et selon les thématiques visées », assure Sanoussi Diarra.

Des conditions d’efficacité

L’état des lieux a aussi permis de préciser les autres pré-requis : « Le sport est un formidable outil, détaille le responsable associatif, à condition qu’il y ait une ingénierie de projet, des compétences spécifiques, une dimension transversale et pluridisciplinaire, ainsi qu’un modèle socio-économique dédié ». Pour lui, « clarifier ainsi cette manière spécifique de faire pourrait outiller et soutenir les politiques publiques en la matière ».