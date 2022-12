Boris Ravignon : un élu local (LR) choisi pour présider l’Ademe

Transition écologique

Publié le 05/12/2022 • Par Arnaud Garrigues • dans : actus experts technique, France

Après une très longue attente, c'est finalement le maire (LR) de Charleville-Mézières, Boris Ravignon, qui a été choisi par l'Elysée pour prendre la présidence du conseil d'administration de l'Ademe.

Cela faisait plus de six mois que le choix du futur patron de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) tardait à être annoncé, après le départ en juin dernier d’Arnaud Leroy . La fumée blanche est enfin sortie de l’Elysée, le 3 décembre, en fléchant à ce poste Boris Ravignon, élu local du parti Les Républicains (LR), maire de Charleville-Mézières, président d’Ardennes métropole, mais aussi vice-président de la région Grand Est, chargé de l’économie, des fonds européens et de la commande publique.

L’heureux élu est proposé au poste de président du conseil d’administration de l’Ademe. Il doit maintenant être auditionné par les commissions chargées du développement durable de l’Assemblée nationale et du Sénat, afin de valider ou infirmer ce choix. Mais il ...