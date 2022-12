« La stabilisation du taux de pauvreté cache la grande pauvreté »

Insertion

À l’occasion de la parution du Rapport sur la pauvreté en France, publié ce jour par l’Observatoire des inégalités, son directeur, Louis Maurin, commente l’état des lieux à même de fournir les éléments-clés pour comprendre la situation. Des données locales par quartier seront rendues disponibles sur demande.

L’observatoire des inégalités sort son 3e rapport sur la pauvreté. Que pouvez-vous en dire ?

Avant de commenter notre rapport, je veux le replacer dans son contexte post-Covid 2020. Nous mettions en garde dans la 2e édition sur l’annonce d’un million de pauvres supplémentaires provoqué par l’épidémie. Ce n’est pas ce qui s’est produit. L’observatoire est sensible à la pauvreté mais veut être prudent sur les constats de son évolution. Deuxième remarque sur les chiffres. Dans ce 3e rapport, nous exploitons les données 2020 de l’Insee. L’institut les publie tout en soulignant leur caractère « douteux » et sans les valider !… Néanmoins, si nous prenons du recul, nous voyons que depuis les années 2000, le taux de pauvreté progresse légèrement, signe d’une certaine stabilisation.

Un taux de pauvreté stable, est-ce bon signe aujourd’hui quand votre rapport évoque « plus de cinq millions de personnes [qui] vivent sous le seuil de pauvreté à 50 % (1) du niveau de vie médian, soit 8 % de la population » ?

Dans les années 70 et 80, le taux de pauvreté baissait. Aujourd’hui le nombre de pauvres progresse – environ 500 000 de plus en vingt ans – car la population augmente. Selon l’Insee, 4,8 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté. Le niveau actuel de pauvreté en France est identique à celui de 1996. Nous constatons que, dans le temps, les cycles se ressemblent en fonction du niveau de chômage.

Globalement la France n’est pas mal placée grâce à sa politique de protection. Si l’Europe du Nord présente une situation meilleure que celle de la France, celle-ci a un taux de pauvreté plus faible que les autres pays européens notamment par rapport à l’Allemagne qui a sacrifié son modèle social. Le « pognon de dingue » est une bonne chose et a aidé à faire un peu mieux que nos voisins. Mais dans le détail, la tendance cache le phénomène très inquiétant de la grande pauvreté.

Votre rapport contient en effet un focus sur la grande pauvreté. La pauvreté touche notamment les jeunes, les célibataires, les familles monoparentales et des personnes hors de l’univers professionnel, notamment en raison d’un handicap. Qui sont les grands pauvres ?

Les personnes en situation de grande pauvreté vivent avec 500 ou 600 euros par mois, parfois moins. Elles se tiennent à l’écart des normes de consommation. L’Insee comptabilise 2,1 millions de personnes – soit 3,2 % de la population – qui vivent avec au mieux 752 euros par mois pour une personne seule, soit 40 % du niveau de vie médian ! S’y ajoutent toutes les personnes hors des filets de sécurité des prestations sociales, qui se contentent de 300 ou 400 euros par mois par exemple, sous le niveau du RSA [Ndlr : 598,54 € pour un célibataire sans enfant et sans APL].

Les grands pauvres sont environ 2 millions selon l’Insee et doivent compter sur l’aide de parents ou d’amis, sur le travail au noir pour survivre. Selon le Secours catholique, ces personnes sont le plus souvent non diplômées, des inactifs [Ndlr : à la retraite ou au foyer] et des étrangers.

Les chiffres du chômage comme ceux du RSA sont annoncés meilleurs. Cette situation dramatique va donc s’améliorer ?

Oui, la situation s’améliore. La courbe du chômage baisse depuis 2016 et les chiffres du RSA nous ramène aujourd’hui à la situation de 2019. Mais si on peut souligner les efforts fournis dans la crise la plus grave de notre histoire [Ndlr : celle du Covid], ceux-ci sont peut-être trop globaux et bénéficient même aux plus riches. On reste dans l’incertitude. L’inflation qui touche le pays aujourd’hui aura des répercussions sur les niveaux de vie et renforce cette incertitude. L’inquiétude est très forte pour les catégories non protégées et les grands pauvres. Les autoentrepreneurs par exemple et les travailleurs au noir ne seront pas augmentés ! Les personnes dont le logement est mal isolé ou celles qui doivent prendre leur voiture pour aller travailler seront également fortement impactés. Il convient de réfléchir à manier des politiques universelles avec des mesures ciblées vers ceux qui en ont besoin.

Votre rapport indique que 1,6 millions de personnes « échappent aux statistiques ». Comment est-il possible de compter ces personnes en les présentant exclues des stats ?

L’Observatoire a pointé des lacunes et l’Insee travaille à les résorber. Par exemple, parmi ce 1,6 million se trouvent notamment les ménages étudiants et les ménages vivant dans des logements collectifs. Les départements d’outremer sont également hors radar. La connaissance des revenus dans ces territoires est très mauvaise, mais il faut les intégrer dans nos statistiques nationales ! En documentant mieux les situations de ces exclus des indicateurs, on pourrait mieux appréhender les phénomènes qui les touchent.

Selon votre rapport, le taux de pauvreté varie selon la géographie, au niveau des régions, des départements, des communes, des quartiers en difficultés. Quel rôle peuvent jouer les collectivités dans la lutte contre la pauvreté ?

Le taux de pauvreté mesuré à l’échelle d’un territoire donné masque en effet des écarts importants en leur sein. Les moyennes ne doivent pas faire oublier qu’elles cachent des communes ou des quartiers où la pauvreté s’étend à une grande partie des habitants. Avec ce rapport, nous publions également des données locales par quartier. Nous les rendrons disponibles sur demande. Ceci dit, nous observons un certain paradoxe en France où, d’un côté, les collectivités territoriales ne sont pas responsables de l’évolution de la pauvreté et, de l’autre, disposent d’une panoplie d’instruments pour agir sur le court terme. Elles peuvent ou non les actionner. Les centres communaux d’action sociale jouent par exemple un rôle majeur pour les plus démunis et c’est pourtant un outil inconnu des CSP ++ ! Il faut se méfier de tout simplisme car les actions structurelles ou les politiques « éducation », « emploi » se décident au niveau national. Une politique locale peut cependant être menée en matière de logements ou de soutien aux associations. Beaucoup d’élus sont conscients des difficultés et agissent sur leur territoire en transcendant les clivages.

Qu’attendriez-vous des pouvoirs publics qui reçoivent votre rapport ?

La première chose serait d’organiser un débat public pour mettre les choses à plat sur les revenus et les niveaux de vie. Ce serait au parlement de dire en dessous de quelle somme, les ressources d’une personne ne doivent pas tomber. Un chiffre : la moitié de la perte de revenus par l’Etat en taxe d’habitation, environ 20 milliards d’euros par an en tout, éradiquerait la pauvreté… La deuxième chose concerne la nécessité de mener des politiques structurelles de grande ampleur, par exemple un grand plan de construction de logements. Le plan de lutte contre la pauvreté et ces mesurettes sont en-dessous des besoins. Le politique doit se réveiller et offrir des perspectives pour emmener les gens vers l’avenir.

Les chiffres clés de la pauvreté (Source : Rapport sur la pauvreté en France, édition 2022-2023, dir. Anne Brunner et Louis Maurin, éd. Observatoire des inégalités, décembre 2022)

