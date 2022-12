Alerte sur la protection de l’enfance : le Défenseur des droits mène l’enquête dans deux départements

Protection de l'enfance

Publié le 05/12/2022 • Par Solange de Fréminville • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

Claire Hédon, Défenseur des droits, s’est saisie d’office de « la situation alarmante » de la protection de l’enfance dans le Nord et la Somme, en rappelant qu’elle alerte depuis des années sur son « état dramatique » dans de nombreux territoires. Mais, forts des moyens engagés pour l’aide à l’enfance depuis deux ans, les exécutifs des deux départements manifestent leur incompréhension.

Coup de tonnerre, le 15 novembre. Le Défenseur des droits annonçait dans un communiqué qu’il s’était saisi d’office de « la situation alarmante » de la protection de l’enfance dans le Nord et la Somme. Une procédure lancée au nom de « l’intérêt supérieur de l’enfant », à la suite des alertes des juges des enfants de ces départements sur les difficultés de l’aide sociale à l’enfance : « Manque de places en foyer et d’assistants familiaux, placements non exécutés, mesures d’assistance éducative en milieu ouvert prises en charge dans des délais pouvant excéder six mois, ruptures dans les parcours des enfants… »

Il y a urgence, selon Claire Hédon, Défenseur des droits, et son adjoint Eric Delamar, Défenseur des enfants, car la protection de l’enfance n’est plus « dûment assurée » dans « de nombreux territoires », mettant des enfants en danger et « portant atteinte à leurs droits fondamentaux ». Une situation « dramatique » soulignée dans les derniers rapports annuels, notamment dans celui sur la santé mentale des enfants, il y a un an, et plus en détail dans son avis sur le projet de loi Taquet.

La saisine d’office permet à l’institution de lancer sa propre enquête indépendante et contradictoire et de faire des recommandations. Régulièrement mise en œuvre – à dix reprises en 2021 –, cette prérogative l’a déjà été pour préserver les droits des mineurs. Ainsi, en juin 2018, afin d’investiguer sur le service de l’adoption du département de la Seine-Maritime, ou encore en septembre dernier, pour mettre en lumière la situation de nombreux élèves privés d’accès au lycée, en particulier en Île-de-France.

Nord : un budget consacré à l’enfance de 500 millions d’euros

Pourquoi le Nord et la Somme ? Il semble qu’une tribune signée par trois syndicats, de la magistrature, des Avocats de France et la section Sud des personnels du département du Nord, le 15 octobre, ait mis le feu de poudre. Très médiatisée, elle aurait aussi été largement relayée par des magistrats de Lille et d’Amiens. Elle dénonçait la situation de « près d’un millier d’enfants confiés par la Justice au Département du Nord non protégés », à cause de la réduction des moyens de la protection de l’enfance entre 2015 et 2019. Des propos relevant d’une « extrême politisation des débats », à l’approche des élections professionnelles, selon Marie Tonnerre, vice-présidente du conseil départemental du Nord en charge de l’enfance, de la famille et de la jeunesse, qui conteste aussi, dans son communiqué du 30 novembre, les chiffres avancés dans la tribune.

Surtout, à l’instar du président du conseil départemental de la Somme qui avait réagi avec colère, le 15 novembre, assurant déployer des moyens à la hauteur des enjeux, l’exécutif nordiste met en avant les budgets massifs engagés dans la protection de l’enfance. Depuis 2020, le Nord a voté 50 millions d’euros supplémentaires pour la prévention, l’accueil des enfants en danger et la formation des professionnels, portant le budget total consacré à l’enfance à 500 millions d’euros (hors salaires des agents).

Sur le terrain, il souligne des améliorations concrètes : baisse du taux d’encadrement pour les référents des équipes enfance, doublement du nombre de psychologues à l’aide sociale à l’enfance, ou encore embauche de 60 travailleurs sociaux supplémentaires depuis l’été dernier, et dans le secteur associatif, création de plus de 200 mesures d’accompagnement renforcé supplémentaires et de 300 places d’accueil en établissement.

Le département 59 prévoit d’augmenter encore les moyens dévolus à ce secteur en 2023. Car il a fait face à une hausse inédite du nombre enfants et jeunes de moins de 21 ans confiés à l’aide à l’enfance (+ 800 en 2022 par rapport à 2021), dans un contexte de précarité plus grande des familles, de dégradation de leur santé et d’amplification des violences. Cette hausse résulte notamment du doublement des décisions judiciaires de placement en urgence, qui concernent pour moitié des enfants de moins de six ans.

Saturation des services de l’aide sociale à l’enfance

« Cette augmentation de l’activité procède aussi d’avancées réelles : les violences conjugales, intrafamiliales, ou encore la prostitution des mineurs sont mieux détectées et prises en charge », estime Anne Devreese, directrice générale adjointe enfance, famille, santé du département du Nord. D’où la saturation des services de l’aide sociale à l’enfance. Pour sortir de cette impasse, l’exécutif nordiste réclame une remobilisation de l’ensemble des institutions, en particulier médico-sociales et de la protection judiciaire de la jeunesse. Histoire de remettre la lumière sur le désengagement de l’Etat.