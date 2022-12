Evénements culturels : un guide décrypte le casse-tête de la sécurité

Spectacle vivant

Publié le 09/12/2022 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture, Documents utiles, France

L’ Agence culturelle Grand Est a mis en ligne fin novembre un guide sur la sécurité des spectacles et manifestations culturelles. Un sujet hautement complexe, présent à toutes les étapes de la création d’un événement.

Une réglementation à connaître, des interlocuteurs à solliciter, des autorisations à demander, des partenaires à mobiliser… la sécurité des événements culturels, réguliers ou ponctuels, dans une salle, dans l’espace public ou sous un chapiteau, fait appel à des connaissances qui ne sauraient être approximatives.

Le sujet est d’autant plus complexe que les règles varient selon les types d’équipements et la nature des risques pris en compte (incendie, mouvement de foule, acte malveillant etc.). Enfin, il engage la responsabilité des organisateurs, qu’il s’agisse d’une entreprise, d’une association ou d’une collectivité, et, quel que soit le cas de figure, celle du maire, au titre de ses pouvoirs de police générale.

Les multiples champs de la sécurité

Le guide de l’ Agence culturelle Grand Est balaie les dispositions réglementaires, de la configuration des lieux au droit du travail, en passant par la sécurité intérieure et diverses autres approches comme la santé publique, ainsi que les nombreuses normes en vigueur. Les auteurs explicitent les obligations qui découlent de ces multiples dispositions et soulignent les points de vigilance incontournables.

Les auteurs listent aussi la multitude d’interlocuteurs à solliciter (commission sécurité, services de secours, forces de l’ordre…) et leurs responsabilités et rôles respectifs. Il détaille ensuite les devoirs et responsabilités des différents intervenants selon leur statut (organisateur, exploitant, employeur – qui peut aussi être la collectivité – etc.).

Outre la sécurité public et des professionnels, les auteurs abordent aussi celle des artistes et des intervenants divers et variés – amateurs et stagiaires compris – qu’ils relèvent des structures organisatrices ou directement de la collectivité. De plus, transition écologique oblige, la responsabilité environnementale des organisateurs est également abordée.