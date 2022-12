Taxe foncière : une augmentation des bases fiscales inégalitaire et à haut risque

Fiscalité

Publié le 21/12/2022 • Par Jérémy Fichaux Romain Gaspar • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Les bases de la taxe foncière augmenteront de 7,1 % en 2023. Une bonne nouvelle pour les finances des communes qui cache néanmoins de grandes inégalités.

Face à la flambée des dépenses d’énergie, les maires pourront compter, pour boucler leurs budgets locaux 2023, sur la revalorisation forfaitaire de 7,1 % des valeurs locatives cadastrales l’année prochaine. Ces fameuses valeurs locatives constituent la base de calcul de plusieurs impôts locaux, dont la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), le dernier levier fiscal important à la main des maires.

Décidée lors de l’examen du projet de loi de finances au parlement, elle est calculée à partir de l’indice des prix à la consommation, entre les mois de novembre 2021 et 2022 et devrait représenter près de 3 milliards d’euros supplémentaires pour les collectivités au total.

Mais, contrairement à ce que l’on pourrait croire, toutes les communes ne profiteront pas de la même façon de cette augmentation de leurs bases fiscales.

En effet, la taxe foncière ne représente pas la même part dans les recettes globales de chaque commune. Cette dernière ne dépasse pas 30% des recettes totales dans plus de la moitié des villes. Par exemple, dans la commune d’Argenteuil (110 766 habitants, Ile-de-France), cet impôt représente 23,57% des recettes de la ville, contre 51% pour Marignac (496 habitants, Occitanie).

Une chose est sûre : certaines villes vont beaucoup plus profiter de cette revalorisation que d’autres. « À Sceaux, la taxe foncière, c’est 75% de mes recettes », se réjouit Philippe Laurent, le maire (UDI) de la ville et vice-président de l’Association des maires de France (AMF).

A l’inverse, dans beaucoup de communes rurales, « les valeurs locatives sont peu élevées », pointe Pierre Breteau, maire (Horizons) de Saint-Grégoire (9 900 hab., Ille-et-Vilaine) et co-président de la commission finances de l’AMF.

Dans le groupe des perdants, les municipalités de Corse sont parmi les plus mal loties. Sur 360 communes, la très grande majorité ont des recettes de taxe foncière qui ne dépassent pas 10% de leurs recettes totales (181 communes) ou sont comprises entre 10 et 20% (131 communes).

Pour ne pas laisser de trous dans la raquette, l’AMF réclamait l’indexation de la DGF sur l’inflation car « très peu de recettes progressent au-dessus de 5 %, en dehors des valeurs locatives », pointe Pierre Breteau.

La proposition n’a pas été retenue par le gouvernement malgré une rallonge de 320 millions d’euros en 2023 au bénéfice principalement des communes rurales (200 millions d’euros en DSR, 90 millions d’euros en DSU et plus de 30 millions d’euros pour la dotation d’intercommunalité). L’exécutif ne voulait probablement pas acter une indexation annuelle pour toujours.

Les autres aides du PLF 2023 pour faire face à l’inflation Pour faire face aux conséquences de l’inflation, les maires pourront aussi espérer, via le projet de loi de finances pour 2023, toucher le filet de sécurité destiné aux collectivités les plus en difficulté et l’amortisseur électricité qui prendra en charge 50 % des surcoûts au-delà de 180 € le mégawattheure. Le coût total de ces deux mesures est estimé à 2,5 milliards d’euros.

La hausse de la pression fiscale cible les propriétaires

L’autre inquiétude des élus locaux concerne la rupture du lien fiscal entre toute une catégorie de population et leur commune depuis le transfert du foncier bâti des départements aux communes après la disparition de la taxe d’habitation. L’effort inédit depuis au moins 30 ans – +7,1 % en 2023 après +3,4 % en 2022 – repose quasi exclusivement sur les propriétaires. Or, dans certaines collectivités, ils ne représentent qu’une part minoritaire de contribuables.

Même si, au niveau national selon l’Insee, 58 % des ménages métropolitains sont propriétaires et que 104 communes ont 100 % de propriétaires, dans des villes telles que Saint-Denis (111 100 hab., Seine-Saint-Denis), cette part peut plonger à moins de 25 %.

Le problème est particulièrement marqué dans les villes de plus de 100 000 habitants. 24 comptent 30 à 40% de propriétaires dans leurs résidences principales et 8 entre 20 à 30%. Par exemple, Nantes (319 284 habitants, Loire Atlantique) est composée de 37% de propriétaires dans ses résidences principales et 61% locataires tandis que Strasbourg (287 532 habitants, Bas-Rhin) atteint 27% de propriétaires contre 70% locataires.

L’émergence d’une minorité de citoyens propriétaires potentiellement sursollicités, c’est le révélateur d’un système fiscal qui « cache le diable dans ses principes », selon la formule de Luc Alain ­Vervisch, directeur des études de La Banque postale.

« Les locataires deviennent des sortes de passagers clandestins dans le financement des services publics locaux », complète Claire Delpech, conseillère « finances, fiscalité » à Intercommunalités de France. Une inégalité fiscale qui pourrait entrainer des grognes par endroit contre les maires, surtout s’ils votent, en parallèle de l’augmentation des bases imposables, des hausses de taux.

L’Union nationale des propriétaires immobiliers (UNPI) a déjà lancé la charge en alertant depuis plusieurs mois sur la « dégradation de la situation économique des propriétaires français ».

Cette rigidification des budgets locaux fait craindre à terme, aux maires, une remise en cause par Bercy de la taxe foncière et de leur pouvoir de taux. Ce risque est d’autant plus fort que les valeurs locatives d’habitation sont figées depuis les années 70 et ne seront pas réformées avant 2028. Et il ne faut pas oublier que ce sont ces mêmes arguments autour de l’injustice fiscale qui ont eu la peau de la taxe d’habitation. Pas de quoi rassurer les maires.

