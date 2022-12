Grands projets

Le sous-sol français recèle de ressources dont l’Etat souhaiterait tirer profit pour faire face aux besoins colossaux en métaux, notamment, de la transition écologique. Sans que les territoires soient véritablement associés aux projets.

Chiffres-clés 10 ans auront été nécessaires pour que la refonte du code minier soit enfin engagée avec l’inscription de dispositions dans la loi « climat et résilience » du 22 août 2021 et la publication de plusieurs ordonnances, dont la dernière publiée le 11 novembre 2022. Cette réforme renforce la prise en compte des enjeux environnementaux, du public et des collectivités. Application prévue en juillet 2023.

L’information a fait la une de la presse : l’entreprise Imerys a annoncé, le 24 octobre, le lancement de la première exploitation de lithium en France, à Echassières (380 hab., Allier). Le groupe prévoit d’extraire 34 000 tonnes de ce métal chaque année, à partir de 2028. De quoi produire 700 000 batteries rechargeables de véhicules électriques par an ! Un projet qui répond, en partie, à l’objectif de l’Etat de fabriquer 2 millions de véhicules électriques par an en France d’ici à 2030.

Il n’est donc pas étonnant qu’il ait été retenu parmi les cinq lauréats de l’appel à projets « métaux ­critiques », soutenu à hauteur de 94 millions d’euros par l’Etat. « Ce projet, exemplaire sur le plan environnemental et climatique, réduira drastiquement nos besoins d’importation de lithium », s’est félicité Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. La France est dépendante à 100 % des importations de lithium de Chine. Un métal dont la demande va progresser en moyenne de 18 % par an à l’horizon 2025, selon le BRGM .

« Dans ce contexte, de plus en plus critique, la connaissance, voire l’exploration et l’exploitation du potentiel minier de la France sont cruciales », ­soulignent les auteurs d’un rapport d’information du Sénat, publié le 6 juillet. Et le sous-sol français présente un potentiel avéré pour plusieurs métaux dont le lithium. En 2015, ­Emmanuel ­Macron, alors ministre de l’Economie, plaidait déjà pour réouvrir des mines en France. La crise énergétique en a fait une priorité. Résultat : l’exploitation du lithium dans l’Allier par ­Imerys semble actée, avant même que le groupe n’ait obtenu de l’Etat ­l’autorisation d’exploiter.

« On a un gouvernement, des administrations et des porteurs de projet qui sont persuadés que les études d’impact environnementales, les procédures de participation du public ne sont que des formalités sans intérêt », dénonce ­Olivier ­­Gourbinot, juriste à FNE . ­Frédéric ­Dalaigre, le maire d’Echassières, est ­circonspect. « Imerys a communiqué très en amont, alors qu’il y a encore différentes étapes à réaliser pour que ce projet puisse aboutir. Avec l’annonce par l’industriel de la création de 1 000 emplois, la population est plutôt favorable, même si elle reste attentive aux potentiels effets sur la ressource en eau. » Que l’extraction minière pourrait menacer.

En effet, les déversements accidentels d’effluents contaminés dans les milieux aquatiques ne sont pas rares et il faut beaucoup d’eau pour extraire le minerai. « Les forages ­asséchaient les sources. La reprise de l’exploration minière inquiète la population qui n’a pas oublié », explique ­Jean-Luc ­Lachaud, maire de Château-­Chervix (800 hab., Haute-Vienne) où une mine d’or a été exploitée jusqu’en 2002. Par arrêté du 12 octobre, l’Etat a accordé trois PER de mines à la Compagnie des mines arédiennes pour 18 métaux, notamment le lithium, dans le sud de la Haute-Vienne, dont l’un concerne ­Château-Chervix.

« La demande d’octroi d’un PER implique une consultation ­nationale du public en ligne sur le site du ministère de l’Economie, expose ­Florian ­Ferjoux, avocat au cabinet Gossement avocats. Mais les ­territoires concernés n’en sont pas informés si l’industriel ne leur signale pas. » Et c’est ce qui s’est passé. Une consultation a bien eu lieu en juillet 2021, mais Jean-Luc ­Lachaud l’ignorait.

« Faute de donner de l’importance aux évaluations environnementales et à la position du public, on se retrouve avec des ZAD , prévient ­Olivier ­Gourbinot. Ils ont essayé d’ouvrir une mine de lithium au ­Portugal et ont dû y renoncer. »

Il y a des précédents récents en France. Le 18 avril 2019, l’Etat annulait trois PER accordés à la société ­Variscan Mines, en ­Bretagne. « C’est une réussite collective, tant la mobilisation citoyenne, associative et politique a été unanime depuis des mois », s’est félicité, à l’époque, Loïg ­Chesnais-Girard, président de la région. Le 22 avril, le ministère de l’Economie rejetait la demande de PER de la société ­Tungstène du ­Narbonnais pour l’exploration d’un gisement de tungstène sur le territoire de la commune de ­Fontrieu (940 hab., Tarn). Là aussi, le projet a fait l’unanimité contre lui, alors que les services de l’Etat avaient donné un avis favorable.

« La commune de Fontrieu a eu la bonne idée de faire appel à l’ONG SystExt afin de réaliser une contre-expertise du dossier, détaille ­Xavier ­Beaussart, directeur du parc naturel régional du haut Languedoc [118 communes, 91 100 hab.]. L’étude a mis en évidence plusieurs risques qui n’apparaissaient pas dans le ­dossier du porteur de projet, notamment qu’un captage d’eau potable très important pour la commune se trouvait dans le périmètre du PER et n’avait pas été listé. Et que son existence ainsi que sa qualité pouvaient être remises en cause par l’exploration. Les services de l’Etat n’avaient pas identifié ce risque. »

« L’enjeu est la sécurisation de l’approvisionnement » Patrick d’Hugues, directeur de programme « ressources minérales et économie circulaire » au BRGM « La relance de l’activité minière en Europe et en France est en partie tirée par l’industrie de l’aval pour des raisons éthiques et réputationnelles. Le transfert de l’impact de nos modes de vie sur des pays moins regardants devient de plus en plus inacceptable pour les consommateurs et les citoyens. La préoccupation de la souveraineté a émergé en Europe avec la crise des terres rares en 2010-2011. On a alors pris conscience que l’on était extrêmement dépendant, en particulier de la Chine. La combinaison Covid - guerre en Ukraine a fait remonter la nécessité de la relance minière. L’enjeu, c’est la sécurisation de l’approvisionnement, en ressources minérales et en métaux pour accompagner la transition écologique très consommatrice de métaux. La mine est l’une des solutions, ainsi que le recyclage, l’écoconception et la sobriété. Le BRGM vient de lancer un observatoire pour anticiper les risques associés aux approvisionnements. »