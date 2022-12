Vérification des équipements et installations de travail

Fiche pratique Environnement - Risques

Afin de préserver la santé et la sécurité des agents, les collectivités doivent maintenir en bon état de fonctionnement les équipements de travail, les équipements de protection individuelle ainsi que les installations dont elles sont responsables. Pour s'assurer que ces équipements et installations sont conformes aux règles d'hygiène et de sécurité et ne sont ni détériorés, ni défectueux, il est nécessaire de faire procéder à des vérifications périodiques par un personnel compétent et qualifié appartenant ou non à la collectivité. Cette fiche permet de faire le point sur les règles à respecter pour les principaux équipements (1).

