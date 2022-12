Les marchés à procédure adaptée (1) : hypothèses, publicité et procédure

En marché public, la procédure adaptée, par opposition avec les procédures formalisées, laisse à l'acheteur public une grande liberté dans le choix des règles du jeu. Cela ne doit toutefois pas lui faire oublier les grands principes de la commande publique que sont la liberté d'accès, l'égalité de traitement et la transparence des procédures.

Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices peuvent recourir au marché à procédure adaptée (Mapa) dans des hypothèses liées au montant du marché ou des hypothèses liées à son objet.

Les Mapa en raison du montant du marché

Les marchés dont les montants sont inférieurs aux seuils européens peuvent être passés selon une procédure adaptée. À cela s’ajoutent d’autres catégories de dispositions.

Cas des « petits lots »

Lorsqu’un marché alloti est supérieur à ces seuils européens, l’acheteur doit en principe mettre en œuvre une procédure formalisée. Ce dernier conserve toutefois la possibilité de mettre en œuvre une procédure adaptée pour les petits lots de ce marché, sous réserve que deux conditions soient remplies. Tout d’abord, le lot concerné doit être inférieur à :

80 000 euros hors taxes (HT) pour les marchés de fournitures ou de services ;

1 000 000 euros HT pour les marchés de travaux.

Ensuite, le montant cumulé de ces petits lots ne doit pas excéder 20 % du montant total du marché.

Cas des marchés publics de faibles montants

Certains marchés, en raison de leur montant, échappent même à la procédure adaptée puisqu’ils peuvent être passés selon une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence. Il s’agit notamment des :

marchés publics inférieurs à 40 000 euros HT (code de la commande publique [CCP], art. R.2122-8) ;

marchés publics de fourniture de livres non scolaires inférieurs à 90 000 euros HT (CCP, art. R.2122-9).

Pour ces marchés, l’acheteur peut décider de rencontrer un seul opérateur et de négocier directement avec lui. Il doit alors veiller à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique dès lors qu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre à son besoin.

Les Mapa en raison de l’objet du marché

Les marchés entrant dans la catégorie des « marchés publics des services sociaux et autres services spécifiques » peuvent être passés selon une procédure adaptée et ce, quel que soit leur montant. Il s’agit, par exemple, des marchés de services de restauration scolaire, de traiteur et livraison de repas… La liste complète est fixée dans l’avis NOR : EINM1608208V du 27 mars 2016 relatif aux contrats de la commande publique ayant pour objet des services sociaux et autres services spécifiques.

Règles de publicité applicables à ces marchés

On gardera à l’esprit que procédure et publicité sont deux notions bien distinctes, ce qui fait que, bien que passé selon une procédure adaptée, le marché devra respecter des règles de publicité qui, elles-mêmes, dépendront de son montant.

Marchés publics de faibles montants

Comme vu ci-dessus, ces marchés peuvent être passés sans publicité préalable. En pratique, l’acheteur pourra effectivement se passer d’une publicité lorsqu’il aura une connaissance suffisante du secteur économique. Si ses connaissances sont faibles, il est conseillé de procéder à des comparaisons (devis, catalogues…) comme une personne le ferait à titre privé. Et si cela ne suffit toujours pas, il faudra certainement engager une publicité et donc respecter les règles du Mapa.

Marchés publics compris entre 40 000 et 90 000 euros HT

Le code de la commande publique impose à l’acheteur de mettre en œuvre une publicité adaptée.

Il appartient alors à l’acheteur de définir librement les modalités de cette publicité en tenant compte toutefois des caractéristiques du marché, c’est-à-dire de son montant et de la nature des prestations notamment. Il est important de garder à l’esprit que l’objectif de la publicité est d’obtenir une diversité d’offres suffisante garantissant une réelle mise en concurrence (principe d’égalité d’accès à la commande publique…). Le montant du marché va naturellement aider à déterminer la mesure de publicité adéquate, mais cela ne suffit pas toujours. L’acheteur doit tenir par ailleurs compte du secteur économique et concurrentiel, mais également de l’enjeu que peut représenter son montant. À ce titre, le marché de construction d’une antenne du musée du Louvre à Lens constitue un exemple, certes assez exceptionnel, mais qui illustre parfaitement la problématique.

Dans cette affaire, le marché de programmation architecturale représentait un montant de 35 000 euros HT. L’acheteur s’était contenté d’une publicité dans un journal d’annonces légales local et d’une annonce sur son site internet. Le juge administratif a jugé cela insuffisant au regard de la spécificité du marché et du prestige entourant sa réalisation. Lors de cette affaire, le juge a rappelé que « si la personne responsable du marché est libre, lorsqu’elle décide de recourir à la procédure dite adaptée, de déterminer, sous le contrôle du juge administratif, les modalités de publicité et de mise en concurrence appropriées aux caractéristiques de ce marché, et notamment à son objet, à son montant, au degré de concurrence entre les entreprises concernées et aux conditions dans lesquelles il est passé, ce choix, toutefois, doit lui permettre de respecter les principes généraux précités qui s’imposent à elle » (Conseil d’État, n° 278732, 7 octobre 2005).

Marchés publics compris entre 90 000 euros HT et seuils européens

Un avis de marché doit être publié soit dans un journal d’annonces légales, soit dans le Bulletin officiel d’annonces des marchés publics. Cet avis doit, depuis le 1er janvier 2022, être conforme au modèle national posé par arrêté ministériel (NOR : ECOM2004461A du 12 février 2020). En plus de cet avis, l’acheteur peut décider, s’il l’estime nécessaire, d’effectuer une publicité supplémentaire sur le Journal officiel de l’Union européenne ou encore auprès d’un journal spécialisé.

Marchés publics de services sociaux et autres services spécifiques

Pour ces marchés particuliers, d’autres seuils européens de publicité s’appliquent : 750 000 euros HT pour les pouvoirs adjudicateurs et 1 000 000 euros HT pour les entités adjudicatrices (avis NOR : EINM1608208V du 27 mars 2016). En dessous de ces seuils, l’acheteur public peut librement définir, selon les mêmes principes évoqués plus haut, les mesures de publicité adaptée en fonction du montant et de la nature du service. Au-dessus de ces montants, l’acheteur devra publier un avis de marché conforme au modèle européen (Règlement d’exécution 2015/1986 du 11 novembre 2015 : formulaire standard 21 (pouvoir adjudicateur) ou 22 (entité adjudicatrice) « services sociaux et autres services spécifiques […] » – annexe 18 ou 19). Là encore, l’acheteur peut choisir de faire paraître une publicité supplémentaire sur un autre support que celui choisi à titre principal. Dans ce cas, cette publicité supplémentaire peut ne comporter que certains éléments figurant dans l’avis principal. Elle doit alors indiquer les références à cet avis.

Grands principes régissant la procédure

C’est le sens de cette procédure : il appartient à l’acheteur de l’adapter au regard de son projet.

Il dispose d’une grande liberté dans la définition des règles, tout en gardant à l’esprit que « procédure adaptée » ne signifie pas « absence de procédure » et que « liberté » ne signifie pas arbitraire… Si, pour les Mapa, une large liberté est donnée aux acheteurs pour faire leur consultation, rappelons que les grands principes de la commande publique s’appliquent (libre accès à la commande publique, traitement équitable des candidats, etc.). Au-delà, il ne sera pas évoqué les règles communes à toutes les procédures. Voici quelques points importants :

Critères de choix des offres

Si le choix des critères obéit aux mêmes règles que pour les autres procédures, c’est sur la question de la pondération des critères que les Mapa ont une spécificité. La pondération est facultative (article R.2152-12). Néanmoins, pondérer aide à comparer les offres et même si ce n’est pas obligatoire, cela reste conseillé. À défaut de pondération, il conviendrait de mettre en place une hiérarchisation, l’absence de l’une ou de l’autre empêchant d’apporter une information appropriée sur les conditions de mise en œuvre des critères d’attribution du marché (Conseil d’État, n° 359389, 26 septembre 2012).

Délai de remise des offres

C’est l’un des aspects essentiels de la procédure adaptée : l’acheteur est libre de fixer le délai de remise des offres. Cette liberté est toutefois encadrée. L’acheteur devra prendre en compte plusieurs facteurs afin de fixer un délai « raisonnable » : complexité des prestations et donc temps nécessaire aux candidats pour remettre un dossier, visite des lieux avant remise des offres, urgence… Les textes ne fixent ni plancher, ni plafond, mais quelques arrêts de jurisprudence suffisent à cerner les contours :

délais acceptés par le juge : dix jours pour un marché de 10 000 euros HT (TA Melun, 9 mars 2004), dix jours pour un marché de 35 000 euros HT (Conseil d’État, 7 octobre 2005) ;

délais sanctionnés par le juge : dix-sept jours pour un marché de 60 000 euros HT avec visite préalable des lieux (TA Lille, n° 11-01226, 16 mars 2011), douze jours pour un marché de 135 000 euros HT avec remise d’une démonstration (CAA Paris, n° 11PA02323, 20 mars 2012), etc.

Variantes

En procédure adaptée, le régime des variantes est à l’opposé de ce qui est prévu pour les procédures formalisées : lorsque les documents de la consultation restent silencieux quant à la possibilité ou non pour les candidats de déposer une variante, alors la variante est considérée comme admise. Par conséquent, si l’acheteur ne souhaite pas le dépôt de variantes, elle doit le prévoir expressément.

Négociation

C’est là certainement le principal intérêt de la procédure : l’acheteur a la possibilité de mener une négociation. Celle-ci n’est toutefois pas obligatoire, mais le règlement du marché devra préciser les intentions de l’acheteur en la matière. Ce point fera l’objet d’un traitement spécifique dans une prochaine fiche.

Consultation par simple demande de devis

Il est une pratique encore trop courante consistant pour l’acheteur à se contenter de demander des devis. Aussi tentant que cela puisse paraître (simplicité de la démarche), il convient d’être prudent avec cette pratique qui pourrait engendrer deux sortes de risques : un risque juridique d’annulation de la procédure d’attribution du marché tout d’abord. Se contenter de demander un devis sans préciser les règles sur la base desquelles les entreprises seront mises en concurrence enfreindrait les principes d’égalité de traitement et de transparence des procédures. Or, pour assurer le respect de ces principes, « l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire, dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel à concurrence ou le cahier des charges […] De plus, dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d’autres critères que celui du prix, l’information appropriée des candidats doit alors porter également sur les conditions de mise en œuvre de ces critères » (CAA Douai, n° 11DA00590, 31 décembre 2012. Autre exemple : Conseil d’État, n° 290236, 30 janvier 2009). Il est donc nécessaire de prévoir un règlement de consultation. Il y a aussi un risque de difficultés de réalisation ensuite. Dans son devis, l’entreprise détaille la prestation et formule un prix. C’est peu. Ce document ne réglera pas les questions relatives à l’exécution, tels que le calendrier d’exécution ou les pénalités de retard par exemple. Il est donc indispensable de rédiger un cahier des charges (modalités techniques, administratives et financières de l’exécution du marché). L’utilisation des cahiers des clauses administratives générales, éventuellement accompagnés d’un cahier des clauses administratives particulières, est conseillée.

Commission d’appel d’offres

La commission d’appel d’offres est compétente pour attribuer les marchés à procédure formalisée et supérieurs aux seuils européens. En procédure adaptée, et ce, peu importe le montant du marché, cette commission n’est donc pas compétente. Rien n’interdit, en revanche, à l’acheteur de la réunir pour simple avis.

Information des candidats non retenus

Elle se décompose en deux étapes. Tout d’abord, l’acheteur a l’obligation d’informer spontanément l’entreprise du rejet de sa candidature ou de son offre dès que ce rejet est décidé. À la différence de ce qui est prévu en procédure formalisée, il n’a pas l’obligation de préciser notamment le nom de l’attributaire et les motifs de son choix (mais rien ne lui interdit de le faire). Ensuite, dès lors que l’entreprise concernée en fait la demande écrite, l’acheteur devra, dans les quinze jours suivant la demande, préciser les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre, ainsi que les caractéristiques et avantages de l’offre retenue et le nom de l’attributaire.

Suspension de signature

Si en procédure formalisée, l’acheteur doit respecter un délai entre l’information des candidats non retenus et la signature du marché (« stands-till »), un tel délai de suspension de signature n’est pas prévu pour les marchés à procédure adaptée. Le juge administratif considère qu’un marché attribué au terme d’une procédure adaptée n’est « soumis à aucune obligation de respect d’un délai minimal entre la notification de la décision d’attribution et la signature du contrat ». Cet arrêt du Conseil d’État n° 372214 du 11 décembre 2013 prononcé sous l’empire du feu code des marchés publics a été confirmé, après la réforme, par une décision du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 2 mai 2017. Mais attention, si la signature rapide ferme la possibilité d’exercer un référé contractuel, les candidats non reçus pourront toujours exercer un référé contractuel. Pour empêcher cela, l’acheteur devrait :

envoyer au Journal officiel de l’Union européenne un avis relatif à l’intention de conclure le contrat (formulaire standard 15, annexe 12 « avis en cas de transparence ex ante volontaire ») ;

s’astreindre à un délai de onze jours entre la date de publication de cet avis et la signature du marché. Pendant ce délai, les entreprises pourront exercer un référé précontractuel.

Contrôle de légalité

Les marchés inférieurs au seuil européen applicable aux marchés de fournitures ou de services ne sont pas transmissibles au service du contrôle de légalité. Il en est de même pour leurs avenants. Les Mapa supérieurs à ce seuil doivent être transmis dans les quinze jours suivant leur signature.

Avis d’attribution

Les marchés passés selon une procédure adaptée n’ont pas à faire l’objet d’un avis d’attribution, à l’exception des marchés publics de services sociaux et autres services spécifiques supérieurs à 750 000 (ou 1 000 000) euros HT (article R.2183-1). Toutefois, la publication de cet avis doit présenter un intérêt pour les acheteurs qui ne souhaitent pas publier un avis d’intention de conclure, dans la mesure où cette publication réduit le délai permettant l’exercice d’un référé contractuel. Ce délai est de trente et un jours suivant la publication de l’avis. En l’absence d’avis d’attribution, un référé contractuel peut être exercé dans les six mois à compter du lendemain de la signature du contrat (code de justice administrative, art. R.551-7).