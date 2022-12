La loi LOM et les mobilités

Retrouvez l'essentiel de l'actualité du 10 au 16 décembre sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports... ...

Le département de la Haute-Garonne incite depuis longtemps les entreprises à utiliser des méthodes froides ou tièdes et une part importante de résidus d’agrégats pour la réfection de ses 6 149 km de route. Il teste de nombreuses innovations et organisera ...

Notre sélection de textes officiels, jurisprudence et réponses ministérielles intéressant les cadres de la filière technique, publiées par le Club Techni.Cités et sur Lagazette.fr entre le 9 et le 15 décembre 2022. ...