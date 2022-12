Les caméras piétons portées par les gardes champêtres (2) : mise en place

[Fiches pratiques de la police territoriale] Administration et gestion du service

Publié le 09/12/2022 • Par Cécile Hartmann • dans : Fiches pratiques de la police territoriale

À titre expérimental et jusqu'au 24 novembre 2024, les gardes champêtres peuvent être autorisés à procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions. Les maires, en vertu de l'article 2 du décret n° 2022-1235 du 16 septembre 2022, ont la possibilité de les équiper de caméras mobiles pour en faire usage dans le cadre de leurs interventions et dans le strict respect des conditions d'utilisation.

La caméra piéton est une caméra mobile permettant de procéder à un enregistrement audiovisuel lors des interventions. Le traitement des données enregistrées par la caméra a pour finalité la prévention des incidents au cours des interventions, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves mais aussi la formation et la pédagogie des agents. Progressivement, la police s’est équipée de caméras piétons, afin de pouvoir filmer certaines interventions, lorsqu’elles devenaient problématiques.

Une expérimentation concluante pour les agents de police municipale mise en place pour les gardes champêtres

Après une période expérimentale, les caméras mobiles pour les agents de police municipale ont été définitivement autorisées par la loi n° 2018-697 du 3 août 2018 relative à l’harmonisation de l’utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique. Les retours d’expérimentation des agents de police municipale avaient démontré que les caméras décrispaient des situations tendues, tout en permettant de confirmer la manière dont l’interpellation s’était déroulée.

L’article 46 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés et le décret n° 2022-1235 du 16 septembre 2022 ont mis en place ce même dispositif pour les gardes champêtres.

L’expérimentation prendra fin le 24 novembre 2024. Au plus tard six mois avant son terme, le gouvernement devra remettre au Parlement un rapport d’évaluation de sa mise en œuvre. Les observations des collectivités et des établissements publics participant à l’expérimentation seront annexées au rapport.

Procédure à mettre en place

Solliciter une subvention, le cas échéant, au titre du FIPD « État » et de la région ;

mentionner le port de caméras piétons dans la convention rédigée dans le cadre de l’article L.522-2 du code de la sécurité intérieure (CSI) ;

remplir l’acte réglementaire de déclaration de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) RU-065 (formulaire Cerfa n° 13810-03) afin d’obtenir le certificat de conformité ;

fournir l’analyse d’impact relative à la protection des données ;

rédiger un courrier à l’intention de l’autorité préfectorale sollicitant une autorisation d’utilisation de caméras mobiles par les gardes champêtres dans le cadre de leurs interventions, en indiquant le nombre de caméras, en vue de la délivrance de l’arrêté préfectoral portant autorisation d’enregistrement audio des interventions des gardes champêtres ;

rédiger un arrêté municipal portant habilitation des gardes champêtres (lecture des images) ;

rédiger une note d’information au public ;

rédiger une note d’information aux gardes champêtres ;

remplir le formulaire de demande d’accès aux informations et d’effacement des enregistrements audiovisuels des caméras mobiles ;

ouvrir un registre spécifiquement prévu à l’utilisation de caméras mobiles ;

ouvrir un registre de dysfonctionnement des caméras mobiles et du traitement des données ;

ouvrir un registre de traçabilité de perception et réintégration des caméras mobiles par les gardes champêtres.

Modalités d’utilisation/finalités

Les modalités d’utilisation seront conformes à la déclaration Cnil RU65, L’utilisation des caméras se fera dans le respect et l’application de l’article 46 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 et du décret n° 2022-1235 du 16 septembre 2022.

Les gardes champêtres autorisés procéderont en tous lieux de la commune, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées (l’enregistrement ne sera pas permanent). Les caméras seront portées de façon apparente par les agents. Un signal visuel spécifique indiquera si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fera l’objet d’une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent. Les gardes champêtres porteurs des caméras individuelles n’auront pas accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.

Finalités

Les enregistrements auront pour objectif la prévention des incidents au cours des interventions des gardes champêtres, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.

Hors le cas où ils seront utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, ils seront effacés après un délai de six mois.

Rappel : pour les agents de police municipale, le délai a été fixé à un mois par la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 (se reporter à la fiche 64/05).

Pour les gardes champêtres, le délai est fixé à six mois par l’article 46 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 confirmé par l’article 7 du décret n° 2022-1235 du 16 septembre 2022.

Une même commune qui emploie des agents de police municipale et des gardes champêtres porteurs de caméras piétons doit avoir une gestion rigoureuse de ces délais.

Traitements concernés

La prévention des incidents au cours des interventions des gardes champêtres ;

le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ;

la formation et la pédagogie des gardes champêtres.

Catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements

Les images et les sons captés par les caméras individuelles utilisées par les gardes champêtres dans les circonstances et pour les finalités prévues à l’article 46 de la loi n° 2021-646 ;

le jour et les plages horaires d’enregistrement ;

l’identité du garde champêtre porteur de la caméra lors de l’enregistrement des données ; – le lieu où ont été collectées les données.

Conservation des données

Les données mentionnées seront conservées pendant un délai de six mois à compter du jour de leur enregistrement. Au terme de ce délai, ces données seront effacées automatiquement des traitements. Lorsque les données auront, dans le délai de six mois, été extraites et transmises pour les besoins d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, elles seront conservées selon les règles propres à chacune de ces procédures par l’autorité qui en a la charge. Les données utilisées à des fins pédagogiques et de formation seront anonymisées.

Modalités de consultation et d’extraction des images

Chaque opération de consultation, d’extraction et d’effacement de données fera l’objet d’une consignation dans un registre spécialement ouvert à cet effet. Cette consignation comprendra :

les matricule, nom, prénom et grade des agents procédant à l’opération de consultation, d’extraction et d’effacement ;

la date et l’heure de la consultation et de l’extraction ainsi que le motif judiciaire, administratif, disciplinaire ou pédagogique ;

le service ou l’unité destinataire des données ;

l’identification des enregistrements audiovisuels extraits et de la caméra dont ils sont issus.

Caméra piéton : recommandations de la Cnil

La Cnil peut mettre en demeure une commune pour mise en conformité du dispositif de caméra piéton, (risque de porter atteinte à de nombreuses obligations posées par la loi Informatique et libertés et le CSI…). Exemples :

dispositif de caméras piétons, installé par une commune, contrevenant tant au CSI qu’à la loi Informatique et libertés ;

dispositif contrevenant au principe d’exactitude des données en ce que l’horodatage et l’identifiant de l’agent de police municipale porteur de la caméra étaient inexacts ;

dispositif ne respectant pas les durées de conservation dès lors que certains fichiers vidéo étaient présents depuis plus de six mois sur les caméras et du fait de l’absence de mentions d’information sur le site internet ou par voie d’affichage dans la commune (informer les personnes) ;

la sécurité des données n’est pas suffisante dès lors que le mot de passe d’accès à la caméra n’était pas assez robuste et qu’aucune mesure de traçabilité des accès n’était mise en œuvre ;

l’utilisation de la caméra piéton ne fait pas l’objet d’une inscription dans le registre des traitements de la commune.

Textes législatifs et réglementaires Loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, Journal officiel du 26 mai 2021, texte n° 1.

Décret n° 2022-1235 du 16 septembre 2022 portant application de l’article 46 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés et relatif à la mise en œuvre à titre expérimental de traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des gardes champêtres, Journal officiel du 17 septembre 2022, texte n° 4.