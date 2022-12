« Contraindre les dépenses des collectivités en ce moment est inacceptable »

PLF 2023

Publié le 02/12/2022 • Par Cédric Néau Romain Gaspar • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Au moment où le Sénat examine la seconde partie du Projet de loi de finances pour 2023, Claude Raynal, président de la Commission des finances de la Haute Assemblée et sénateur (PS) de Haute-Garonne explique le choix d’amendements des sénateurs sur les deux parties du texte.

Les sénateurs ont voté une indexation de la DGF à 5,2%. Faut-il que la DGF suive l’inflation et quel est le bon taux d’indexation ?

5,2% soit près de 800 millions supplémentaires d’euros, c’est une amélioration sensible. Personne n’est capable de dire quelle serait la bonne indexation. L’enjeu est de savoir si l’inflation qui touche les dépenses des collectivités est supérieure à l’inflation moyenne qui impacte les ménages. C’est un débat difficile à trancher. Mais la question ne peut pas être celle du coût pour l’Etat de cette indexation, car celui-ci nous transmet tous les jours des amendements à 1 ou 2 milliards d’euros.

Soutenez-vous la création d’un Fonds vert de plus de 2 milliards d’euros annoncé par le gouvernement ?

Pour le moment, on ne connaît pas exactement la façon dont il va être déployé. Ce que l’on sait, c’est qu’il reprend pour une partie des enveloppes qui existaient préalablement et qui sont pérennisées comme le fonds friches. De manière plus générale, on voit bien que Bercy souhaite renforcer son contrôle sur les dépenses de fonctionnement des collectivités tout en fléchant de plus en plus les dotations d’investissement. Or, avec moins d’autofinancement et des dotations moins libres d’emploi, certains investissements en dehors des priorités de l’Etat seront difficilement finançables.

Au congrès des maires. Elisabeth Borne est arrivée avec la proposition de simplifier le filet de sécurité 2023 et de faire disparaître les sanctions du pacte de confiance. Est-ce suffisant?

Le pacte de confiance a été qualifié de pacte de défiance à cause de son système de contrôle à la fois pénalisant et très infantilisant. C’est par ailleurs plutôt un mécanisme de temps calme. Même si le principe n’était pas le bon, le pacte de Cahors n’était pas irréalisable. Mais c’était une époque où l’inflation était à 1% et il n’y avait pas la crise énergétique. Le problème des élus locaux aujourd’hui, c’est la visibilité. Or, elle est faible. Donc, venir contraindre leurs dépenses en ce moment n’est pas acceptable.

Estimez-vous que le gouvernement a mis assez d’argent sur la table ?

Les montants sont significatifs mais la question sera de savoir ce que chaque collectivité prise individuellement va réellement percevoir. Est-ce que toutes les collectivités seront capables de boucler leurs budgets en 2022 et 2023 ? Je pense que l’on observera un certain nombre d’incidents.

Craignez-vous un effet de seuil sur l’amortisseur électricité ?

Je pense que ce qui nous est proposé est loin de tout résoudre. Mais c’est un compromis par rapport à l’enveloppe dont l’État dispose. On est dans un pays qui ne peut pas aujourd’hui payer la totalité de l’augmentation des prix de l’électricité et du gaz de toutes les entreprises et collectivités qui en ont besoin. C’est pour cela que l’un des enjeux de ce budget est la partie « recettes » car si l’on se prive de recettes, on peut moins agir sur le volet « dépenses ».

Justement, c’est pour cette raison que vous vous opposez à la suppression de la CVAE et que le Sénat a voté la suppression de la suppression de cet impôt ?

Tout à fait. Je ne comprends pas cette suppression car ces 8 milliards d’euros de baisse en deux ans seront payés annuellement par la dette. Je ne me suis pas intéressé à la compensation de la CVAE car je suis contre sa suppression et les conditions de cette compensation seront déterminées par décret et non dans le projet de loi de finances. Et le gouvernement ne nous a toujours pas présenté la façon précise dont il allait compenser cette suppression.

Pourquoi ne pas avoir soutenu le report d’un an de la suppression de la CVAE proposé par les Républicains au Sénat ?

Le report ressemblait fortement à une manœuvre. Il s’agissait de décaler d’un an mais de voter tout de même la disparition de la CVAE. On la mettait en oeuvre un an plus tard mais on la votait sans davantage connaître le mécanisme de compensation. Cette proposition permettait d’enjamber les sénatoriales, tout en disant comprendre la problématique des entreprises et en soutenant la suppression proposée par le gouvernement. Une sorte « de même temps » d’une certaine façon.

Le Sénat a voté en PLFR 2022 la fin du partage obligatoire de la taxe d’aménagement au moment où beaucoup d’intercos s’étaient finalement entendues, pour certaines dans la douleur. Quelle est la bonne position sur ce dossier ?

La bonne position, c’est celle qui est sortie de la CMP. Ce débat sur les relations communes-intercommunalités est permanent et toujours d’une grande complexité. J’ai toujours accompagné l’intercommunalité. Je suis plutôt fervent de cette organisation, mais cela suppose qu’elle fonctionne bien, et ça, c’est très variable. Certaines fonctionnent de manière remarquable, d’autres sont en difficulté souvent du fait de relations humaines qui ne se nouent pas. Dès lors, les maires font pression pour éviter de se voir réduire leurs prérogatives. Alors qu’on était sur un système où le transfert était possible, il était proposé de rentrer dans un système obligatoire. L’arbitrage de la CMP, revenant au système initial, prend acte de cette réalité.

Les maires et les associations parlent souvent d’un impôt résidentiel. Qu’est-ce que ça vous inspire ?

J’ai des idées qui sont contraires au sentiment majoritaire. Je suis toujours prudent pour les exprimer car elles peuvent susciter des remontées assez vives. Il y a un certain conformisme sur cette question de fiscalité locale et d’autonomie fiscale. On préfère dans notre pays maintenir une opposition avec un État qui, quel que soit le gouvernement d’ailleurs, est toujours le méchant, plutôt que de réfléchir à trouver des solutions. C’est pour cette raison que nous avons demandé à la Cour des comptes de travailler sur ce sujet. C’était une façon d’envoyer quelques propositions chocs, de faire réagir. Il a été fait pour ça. Certaines propositions m’intéressent, mais je les garde pour moi à ce stade parce qu’il faut arriver à convaincre sur ce sujet. Quant à un nouvel impôt local, je n’y crois pas. Je pense que c’est une bonne façon de contourner le débat. Nous avons hurlé pendant 30 ans que la taxe d’habitation était un mauvais impôt. Aujourd’hui, on le supprime et nous voulons en recréer un nouveau ! Pour ma part, j’ai une vision plus territoriale et plus responsabilisante. Par exemple, une dotation territorialisée avec des règles internes aux territoires pour la répartition permettant de mettre l’argent aux bons endroits me parait toujours une meilleure solution qu’avoir 35 000 collectivités qui reçoivent une dotation calculée de manière centralisée et selon des règles qui sont maintenant totalement incomprises et inadaptées aux évolutions dans le temps.

Le Medef fait pression pour réduire encore davantage les impôts et taxes sur les entreprises. Cette fois, c’est le versement transport ou la CFE…

Oui c’est sans fin. Bercy nous fait toujours des comparaisons sur les dépenses. Avec la suppression de la CVAE, puis d’autres taxes qui viendront derrière, il y a l’idée de revenir à une moyenne européenne de ces coûts de production. Mais en revanche, tout ce qui a été donné aux entreprises pour compenser les taux importants de 33 % d’impôts sur les sociétés à l’époque, on n’en parle plus. Une étude évalue le montant des subventions, crédits d’impôts et autre réductions d’impôts à 157 milliards d’euros soit 8 % du PIB. J’aimerais avoir la comparaison internationale de ce montant d’aides aux entreprises. Est-ce qu’on est à 8 % du PIB partout ? Alors, avant de continuer à débattre avec le Medef qui ne regarde que ses intérêts, tirons d’abord la pelote jusqu’au bout.

Qu’allez-vous défendre comme modifications du Sénat sur les collectivités lors de la commission mixte paritaire ?

Celles qui me paraissent essentielles : la suppression du si mal-nommé « pacte de confiance » et la proposition d’élargissement et de simplification du bouclier tarifaire. D’autres demandes suivront, mais nous sommes toujours dans l’examen de la deuxième partie du PLF.

Le gouvernement va probablement faire passer l’ensemble du PLF à l’Assemblée nationale avec l’article 49.3. Est-ce utile dans ces conditions de discuter tard dans la nuit de dispositions qui ne seront pas retenues ?

Quand on est parlementaire depuis quelques années, on apprend vite à apprécier les marges de manœuvre selon le type de lois. Sur les projets de loi de finances, c’est un système à la main de l’Exécutif. La réalité, elle est là, et ce n’est pas tout à fait anormal car on a été élu pour mettre en place un projet, donc c’est l’exécutif qui a la main, 49-3 ou pas. L’intérêt majeur du PLF pour nous, c’est quand même d’avoir à un moment donné, une fois par an, la compréhension de l’endroit où le gouvernent veut nous emmener. C’est pour cela que j’y passe du temps, mais que je n’ai pas l’impression de le perdre parce qu’on apprend toujours. Quelquefois, vous avez des mesures techniques qui masquent une volonté politique. Quelquefois, c’est l’inverse. La volonté politique est affichée mais ne se traduit pas financièrement. En ce qui me concerne, il n’y a jamais de déception à travailler sur le PLF car on arrive souvent à faire passer quelques mesures, pas toujours au moment de l’examen du texte, mais par la suite, vous pouvez continuer à travailler avec les ministres pour l’obtenir. Et ça, c’est assez passionnant.