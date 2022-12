Haute-Savoie Arena : projet colossal en selle pour les Mondiaux de cyclisme 2027… mais pas seulement

Equipement sportif

Publié le 02/12/2022 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, France

Pour remporter l’accueil de l’énorme événement que seront les championnats du monde de cyclisme UCI en 2027, le conseil départemental de la Haute-Savoie a décidé de se doter d’un vélodrome et autres pistes homologuées au niveau international. Mais il les intègre dans un projet plus vaste de complexe sportif et culturel qui devrait profiter aux clubs, scolaires et autres habitants du département, ainsi qu’aux acteurs économiques.

Retenue, fin septembre, pour accueillir les deuxièmes championnats du monde de cyclisme UCI du 11 au 26 septembre 2027 (1), la Haute-Savoie commence les préparatifs… dont le projet de création d’un vélodrome.

« C’était dans notre dossier de candidature, explique Martial Saddier, président du Conseil départemental, car notre objectif est que 100 % des épreuves aient lieu dans le département ». Cet événement, en effet, devrait être suivi par 1,5 milliard de téléspectateurs. Mais pour que ce projet soit viable et durable, la collectivité l’intègre à un autre, plus vaste : « Ce n’est pas un vélodrome en tant que tel, que nous allons faire, mais un anneau de vitesse au sein d’un complexe multi-activités sportif et culturel », explique l’élu.

Cette arena profitera ainsi, à plus long terme, aux clubs, associations, scolaires et autres habitants de la Haute-Savoie.

Spectacles, esport, escalade, ski roue…

Le 25 novembre, les élus du conseil départemental ont dévoilé le site retenu pour la création de cet équipement baptisé Haute-Savoie Arena : il sera construit sur 18 000 m2 jouxtant le centre d’exposition Rochexpo, à La Roche-sur-Foron. Il comportera le fameux anneau de vitesse (de 250 m), mais aussi une salle de spectacle de 10 000 places, un espace central multi-activités de 3 000 m², un mur et un bloc d’escalade homologués IFSC (2), deux couloirs de course à pied intérieurs, une salle de e-sport et une autre de remise en forme et musculation, ainsi que des bureaux et salles de réunion. En extérieur, sont aussi prévues une piste de BMX et une autre de pump-track, toutes deux homologuées UCI, ainsi qu’une piste de ski roue (pour ski de fond et biathlon).

Le coût global du projet est de 62 M€, financés par le conseil départemental, avec 5 M€ de subvention de la Région et 3,5 M€ de l’État dans le cadre du Contrat de plan. « Mais nous pourrons peut-être avoir d’autres aides », espère Martial Saddier, qui assure que « cet équipement ne viendra pas amputer les autres budgets de la collectivité, en augmentation ».

Par ailleurs, il annonce « un business model qui devrait permettre l’équilibre budgétaire : l’équipement étant un complexe, il vivra 365 jours par an, jour et nuit. Même l’anneau de vitesse devrait attirer toute l’année, puisqu’il n’y en a pas de cette taille dans tout l’Est de la France, ni même dans les territoires suisses et belges voisins. »

Enfin, l’homologation IFSC du mur et du bloc d’escalade devrait permettre à la Haute-Savoie de se positionner pour l’accueil d’événements internationaux de cette discipline.

Zéro artificialisation… ou presque

« Minimiser les dépenses » est aussi l’un des objectifs des contraintes environnementales fortes du futur cahier des charges : les concepteurs du bâtiment devront viser un gain de 15% sur la Réglementation environnementale 2020, la couverture des besoins en chaud et froid à 100 % par des énergies renouvelables et une labellisation E4C1 (indicateur carbone) sur l’ensemble de l’équipement.

L’Arena sera par ailleurs construite sur l’un des parkings de Rochexpo, déjà enrobé. D’autres seront cependant à aménager, admet-on à la collectivité. Mais il est prévu que « le revêtement et la structure seront prévus de façon à limiter au maximum l’imperméabilisation et permettre l’infiltration des eaux de pluie. »

Les études sont d’ores et déjà lancées pour la construction de cette arena, pour une instruction du permis de construire jusqu’à l’été 2024 et une préouverture à l’automne 2026, en vue de l’accueil des championnats UCI. D’ici là, le conseil départemental lancera un appel d’offres pour l’exploitation. « Mais il restera propriétaire de l’équipement, précise le président. Ainsi, nous garderons un regard sur sa gestion afin de garantir que les objectifs d’utilisation par les Hauts-Savoyards soient préservés. »

L’association Rochexpo, portée par les organisations économiques et consulaires du territoire et qui gère le centre d’exposition, se positionnera pour cette exploitation. « Cela permettra une mutualisation des parkings, argumente son président, Philippe Vachoux, et une utilisation commune des bâtiments pour certains événements. »

D’ores et déjà, Rochexpo va profiter de l’accueil des épreuves cyclistes de 2027, puisque l’UCI organisera cette année-là son congrès au centre d’exposition de La Roche-sur-Foron (elle le fait toujours sur le lieu de ses championnats). « La nouvelle halle dans laquelle nous avons investi cette année, pour 10 M€, sera aussi la base logistique et d’accueil des journalistes», s’enthousiasme le président, qui se félicite de « l’apport de cet événement mondial pour l’attractivité du territoire ».