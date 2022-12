Enfants et jeunes sensibilisés au risque inondation

Education

Publié le 19/12/2022

Collectivités et syndicats mènent des actions de sensibilisation sur le risque inondation auprès des scolaires. Points de mire : améliorer les connaissances des voies d’eau et renforcer la culture du risque.

Chiffres-clés Budget annuel Nevers Agglomération : sur la base de 8 interventions : 7 776 € TTC financés à 50 % par l'État (fonds Barnier), dans le cadre du PAPI. EPTB Vidourle : sur la base de 120 animations : 130 000 euros HT, financés dans le cadre du PAPI à hauteur de 80 %, 50 % par l’État (fonds Barnier) et 30 % par l’Europe.

« Sur le bassin versant du Vidourle, 40 % des établissements scolaires sont exposés au risque inondation », annonce Pierre Martinez, président de l’Établissement Public Territorial du Bassin (EPTB) Vidourle (Gard). Il poursuit : « Les 8 et 9 septembre 2002, un événement pluviométrique intense touche la totalité du Gard, l’est de l’Hérault et l’ouest du Vaucluse. » À l’échelle du département, les dégâts occasionnés par les crues se chiffrent à plus de 800 millions d’euros et font 23 victimes.

Les autres départements français ne sont pas épargnés. Rappelons-nous des inondations du 9 septembre 2021 dans l’Aude, celles de 2003 et 2008 dans l’agglomération de Nevers (Nièvre) où 13 000 personnes et 450 activités économiques sont situées en zone inondable.

« Plus on acculture aux risques tôt et plus ça devient une habitude. Enseigner dès le plus jeune âge à travers une pédagogie adaptée, c’est développer une capacité d’agir », explique Denis Thuriot, président de Nevers Agglomération. Face à ces phénomènes climatiques, plusieurs collectivités engagent des actions d’animation et de sensibilisation auprès des enfants et des jeunes. Objectifs : instaurer une culture de la prévention du risque, éduquer afin d’acquérir les bons comportements en cas de survenance d’une inondation.

Le Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI)

Dans le cadre du PAPI , l’ EPTB Vidourle et Nevers Agglomération proposent des actions de sensibilisation au risque inondation pour les élèves. Dans le Gard, les premières animations débutent en 2003. Un travail conjoint est mené avec les directions départementales des services de l’Éducation nationale du Gard et de l’Hérault pour définir le contenu pédagogique des journées d’animation, valider les outils.

« Nous coordonnons la programmation des interventions. Nous récupérons les demandes, réservons les bus, etc. », explique Karine Adoul, chargée de la prévention des inondations à l’EPTB Vidourle. Deux animateurs par classe sont mis à disposition lors des temps d’intervention. Entre 2004 et 2021, 1 645 journées ont été organisées, ce qui représente près de 39 000 élèves sensibilisés.

Du côté de Nevers, « l’État et l’agglomération ont rédigé la stratégie locale de gestion du risque d’inondation du territoire. Elle se décline en mesures opérationnelles chiffrées dans un PAPI porté par l’agglomération. Le PAPI, ce sont 30 actions de 2017 à 2024 et 27 millions d’euros », commente Denis Thuriot. Depuis juin 2022, l’intercommunalité propose des temps de sensibilisation aux classes de CM2 situées sur le territoire intercommunal. Quatre classes volontaires ont déjà profité de cette offre en juin. Tous les frais sont pris en charge par les collectivités.

Une diversité de supports pédagogiques

À Nevers, l’animation est assurée par la Maison de Loire. Pendant une journée, les enfants découvrent les notions liées aux inondations grâce à des maquettes pédagogiques et une visite de site. Sont abordés le fonctionnement d’un fleuve, l’origine des crues, les dommages liés à l’inondation, le rôle de chaque acteur, etc.

La maison de Loire propose deux outils différents : « l’hydro-Loire », pour mettre en avant, entre autres, l’étalement d’une crue et « la maison inondée », pour expliquer par exemple où se réfugier. L’après-midi, une sortie terrain illustre les concepts vus le matin. « Le site est assez proche de l’école pour montrer aux enfants que c’est sur leur lieu de vie », détaille le président de l’agglomération.

À l’EPTB Vidourle, les élèves des classes de CE2, CM1 et de 5e sont sensibilisés. « Les animations se déroulent sur une journée en salle et/ou sur le terrain, avec un programme progressif pour aborder ces questions de prévention des risques plusieurs fois dans leur parcours », précise Karine Adoul. Plusieurs supports pédagogiques sont utilisés comme une maquette hydraulique 3D où les élèves de CM1 positionnent routes, digues, maisons et ponts. Une inondation est provoquée afin de constater les dégâts causés. Le but : permettre aux enfants de mesurer l’enjeu du bon positionnement des équipements et de mieux comprendre le phénomène des crues du Vidourle. Les élèves de 5e deviennent acteurs de l’aménagement d’un bassin versant sujet à des crues grâce au jeu de rôle Rivermed conçu par le centre permanent initiatives pour l’environnement des Pays du Vaucluse. En préparation de son PAPI Vidourle 3 pour la période 2023-2028, l’EPTB Vidourle envisage également de cibler les lycéens en partant d’une étude de cas sur le territoire vécu.

Conscientes que les événements climatiques vont se répéter, les collectivités acculturent progressivement les enfants aux risques. « Je préfère parler de culture de prévention que de culture du risque », nuance Denis Thuriot.