Objectif d’évolution des dépenses locales : des contrats de Cahors au pacte de confiance

Dans le cadre du redressement des comptes publics, la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 avait fixé pour les 321 plus grandes collectivités locales, un objectif de progression de 1,2 % par an des dépenses réelles de fonctionnement, assorti d'une stabilité des concours financiers et d'un mécanisme de contractualisation avec l'État. Le PLF pour 2023 prévoit un nouveau dispositif d'encadrement de l'évolution des dépenses locales. A quelques jours de la commission mixte paritaire qui pourrait acter la fin des sanctions pour les collectivités, la fiche finance de la semaine décrypte ce nouveau contrat.

