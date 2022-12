Petites villes de demain : téléchargez le livret « sécurité »

Sécurité

Publié le 02/12/2022 • Par Hervé Jouanneau • dans : Documents utiles, Veille documentaire prévention-sécurité

L'Agence nationale pour la cohésion des territoires (ANCT) met en ligne un "livret sécurité petites villes de demain" destiné aux communes de moins de 20 000 habitants.

Chiffres-clés 1 600 communes impliquées dans le programme Petites villes de demain

Quelle offre de sécurité pour les communes de moins de 20 000 habitants, intégrées au programme Petites Villes de demain ?

Telle est à la question à laquelle l’Agence nationale pour la cohésion des territoires répond dans un guide mis en ligne le 1er décembre, élaboré en collaboration avec les directions générales de la gendarmerie nationale et de la police nationale, le secrétariat général du Comité interministériel de la prévention de la délinquance et de la radicalisation (CIPDR), l’Association des maires de France et l’Association des petites villes de France.

Au programme de ce « Livret sécurité Petites Villes de demain » : le rôle du maire en matière de sécurité publique, la prévention de la délinquance et la vidéoprotection, la sécurité des exploitations agricoles, la participation citoyenne ou encore la police de l’environnement…

Le livret comporte également 11 fiches à l’usage des maires signataires du contrat.