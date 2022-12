Gestion des déchets : des projets locaux innovants soutenus par l’Europe

Publié le 02/12/2022 • Par Auteur partenaire • dans : Contenu partenaire

Pour atteindre les objectifs ambitieux fixés par la directive déchets révisée en 2018, les collectivités doivent faire preuve d’initiative et de créativité pour réorganiser la gestion des déchets et trouver des solutions innovantes pour éviter d’en produire ou pour limiter leur impact sur l’environnement. L’Europe les accompagne dans leur démarche.

Echanger des expériences pour innover

En Provence-Alpes-Côte d’Azur, 34 partenaires se sont réunis pour travailler ensemble sur la question des déchets. Avec le projet Smart Waste, financé par le programme européen LIFE+, ils confrontent leurs expériences pour rendre leur plan de gestion des déchets plus dynamique. Dans ce cadre, 34 millions d’euros permettent de financer 146 actions mises en œuvre par les nombreuses collectivités participantes des départements du Var et des Bouches-du-Rhône : innovations techniques, adaptation des équipements et des pratiques, formation des personnels, mise en place d’outils de mesure et de prévention… Tout y passe avec en plus, la mise en réseau des différents opérateurs. Comme souvent dans les projets européens, cette étape-clé du partage des bonnes pratiques conduit à de nombreuses visites des projets déployés dans les territoires. Du renforcement des réseaux de ressourceries autour de Marseille au compostage dans les EHPAD des Gorges du Verdon en passant par la distribution de poulaillers autour de Toulon, les nombreux dispositifs expérimentés depuis janvier 2018 dans le cadre de ce projet sont en plus méthodiquement archivés en données ouvertes, pour permettre au plus grand nombre de tirer profit de ces expériences.

Partager ses connaissances pour élaborer des politiques durables efficaces

Avec le programme européen Horizon Europe, la recherche avance également sur les déchets. Le programme a notamment permis de financer le projet Urban Waste, auquel participait la métropole Nice Côte d’Azur. Son objectif ? Trouver les solutions les mieux adaptées à la gestion des déchets dans les villes touristiques. 28 partenaires européens, des collectivités, des centres de recherche ou des agences d’urbanisme, ont travaillé ensemble durant trois ans pour élaborer des stratégies innovantes de prévention et de traitement durable des déchets. Dans la station de ski d’Auron, Urban Waste a permis la mise à disposition d’outils de tri expliquant les consignes en plusieurs langues, mais aussi d’une application mobile de sensibilisation des touristes aux gestes éco-responsables. Le projet a bénéficié d’un financement global de 4,2 millions d’euros, dont 170 000 euros qui ont été attribués à la métropole pour couvrir l’ensemble de sa participation.

Des déchets agricoles entièrement valorisés

A Montpellier, l’Institut National de Recherche pour l’Agriculture l’alimentation et l’Environnement (INRAE) bénéficie de fonds Horizon Europe pour son projet NoAW qui met en œuvre les principes de l’économie circulaire en valorisant l’intégralité des déchets agricoles inévitables et inutilisés. Serments, paille et fumier se transforment en biocomposants. Le projet a conduit à l’installation dans une ferme italienne d’un démonstrateur qui convertit principalement les résidus agricoles en méthane, puis en hydrogène. L’Union européenne a octroyé à l’INRAE près de 8 millions d’euros pour parvenir à ce résultat qui a fait l’objet de nombreuses publications dans des revues scientifiques.

