Sécurité civile : participation 2022 de l’Etat pour la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance

Sécurité civile

Publié le 02/12/2022 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels prévention-sécurité, TO parus au JO

D’après un arrêté du 6 novembre, la participation de l’Etat au titre de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance (NPFR) pour l’année 2022 est portée à cinq millions cent cinquante mille euros.

Un montant complémentaire de 850 000 euros au premier versement de 4 300 000 effectué en date du 3 août 2022, sera réalisé au profit de la société IMPALA-GESTION. Cette somme est prélevée sur les crédits inscrits au budget du ministère de l’Intérieur et des outre-mer, gestion 2022, selon les imputations suivantes : Programme 161 « sécurité civile », Action 13 « soutien aux acteurs de la sécurité civile », Sous-action « pensions, prestations rattachées et indemnités aux victimes d’accident et prestation de fidélisation et de reconnaissance ».