[Fiche finance] Finances

Risques juridiques et financiers : quels outils à disposition des collectivités territoriales ?

Publié le 02/01/2023 • Par Auteur associé • dans : A la Une finances, Actu experts finances, Actu juridique, Fiches Finances, France

AA+W - stock.adobe.com

La multiplication des sources de risques, dans un contexte de succession de crises, conduit de plus en plus de collectivités à s'interroger sur leur identification et sur les moyens disponibles pour prévenir leur survenance. En effet, si le risque nul ne peut être atteint, des solutions concrètes existent permettant aux collectivités et à leurs groupements de faire face à un défi qui n'est pas nouveau, mais qui prend de l'ampleur dans la gestion quotidienne de l'administration.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Finances locales

Juridictions financières