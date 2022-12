En Dordogne, la production locale bio passe A Table

Restauration scolaire

Publié le 20/12/2022 • Par Stéphane Menu • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire

La loi Egalim impose aux collectivités d’accorder une place de plus en plus importante à la production locale bio. En la matière, la Dordogne prend un temps d’avance en facilitant le travail des communes via l’appli A Table.

Cette application permet d’obtenir la projection d’un approvisionnement bio local à 100 % par type d’aliments. De plus, cet outil décidément précieux permet d’anticiper le coût des achats sur la période donnée. Du pain béni pour les Epci et les communes du département qui ont la charge de la restauration scolaire. Elles peuvent ainsi définir une feuille de route alimentaire et faire le choix de familles d’aliments disponibles sur une vingtaine de jours ainsi que les grammages recommandés par tranche d’âge.

« Cet outil existe depuis juin 2022. Le président de notre département (Ndlr, Germinal Peiro) souhaite que les collèges offrent tous du 100 % bio à la fin du mandat (mars 2028). Le premier collège, à Belves, a franchi le gué en 2018, ainsi que deux autres sous le précédent mandat. À l’échelle du département, 35 collèges dont 2 cités scolaires sont engagés dans la démarche bio locale et pourront conforter cet engagement grâce à l’appli », explique Aurélie Bénazet, diététicienne et nutritionniste au Conseil départemental.

Une appli téléchargeable par tous

Ce dispositif repose sur deux cuisiniers formateurs qui se rendent dans les collèges pour aider à cuisiner maison et à recourir aux produits locaux.

« Nous avions quelques difficultés pour estimer les besoins des collèges pour établir les marchés. Lors du confinement, j’ai eu le temps de réfléchir à l’élaboration d’un outil permettant de poser un plan alimentaire sur l’année. Face aux produits et leur saisonnalité, j’ai mis des quantités en face, selon les différentes tranches d’âge, et on a donc pu, grâce à l’entreprise de développement numérique Smart-Origin, réaliser cette appli », poursuit Aurélie Bénazet.

Cette dernière n’est pas uniquement réservée à la Dordogne ; elle peut être téléchargée par n’importe quel gestionnaire de repas. « D’un territoire à l’autre, ce qui peut changer, ce sont les produits disponibles et donc les prix. En Dordogne, l’ambition est de pousser le raisonnement le plus loin possible. Après les collèges, pourquoi ne pas s’attaquer aux restaurants ? Nous estimons que les ressources de nos producteurs locaux sont plus importantes qu’on l’imagine. »

Les producteurs locaux jouent le jeu

A Table permet enfin de faciliter la rédaction de marchés publics « les plus sincères que l’on puisse espérer. C’est aussi un outil de planification pour le producteur qui sait qu’il va vendre tant de poulets par mois. Les producteurs jouent le jeu de la proximité. Pour l’heure, 60 % de la production est bio car on ne pourra jamais empêcher d’aller chercher des produits ailleurs que l’on ne trouve pas sur place. Mais nous cheminons vers l’objectif que nous nous fixons sur un 100 % bio à partir des produits disponibles sur place », conclut la nutritionniste.