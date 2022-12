Futurs contrats de ville : Olivier Klein dresse les priorités

Politique de la ville

Publié le 01/12/2022 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : France

Invité par les associations du bloc local à préciser sa feuille de route pour la prochaine période de contractualisation sur la politique de la ville, Olivier Klein, ministre de la Ville, annonce ses priorités : emploi, transition écologique, éducation et sécurité. Mais nombre de questions restent à préciser, comme les critères de la géographie prioritaire. Un Comité interministériel des villes, initialement prévu le 16 décembre mais reporté à la mi-janvier, apportera peut-être des réponses.

Le flou commence à se dissiper sur la prochaine génération de contrats de ville. France Urbaine a en effet publié, le 24 novembre, le compte rendu d’une réunion de précisions sur le sujet, organisée par la commission « politique de la ville et cohésion sociale » qui l’associe avec l’ AMF , Ville et banlieue, l’ Amif , Villes de France et Intercommunalités de France. Organisée le 17 novembre, cette visioconférence a été marquée par la participation d’Olivier Klein, ministre de la Ville, qui a présenté sa feuille de route pour cette contractualisation 2024-2030.

Le « plein emploi pour les habitants des QPV »

Les futurs contrats de ville, annonce-t-il, s’articuleront autour de quatre priorités. A commencer par « le plein emploi pour les habitants des QPV », ce qui inclut les aides à la création d’entreprises, un accompagnement des « invisibles » et du mentorat. A ce stade, la pérennité des Cités de l’emploi n’est, elle, pas encore assurée, le ministre ne disposant pour l’heure que « d’évaluations inégales et contrastées ».

Deuxième priorité : la transition écologique et énergétique, soit la mobilisation du « fonds vert », des actions de verdissement et de renaturation, et l’objectif de « quartiers résilients » dans les programmes « Anru » .

Troisième priorité : « l’émancipation pour tous à travers la promotion de l’éducation », ce qui recouvre les Cités éducatives, le dispositif « vacances apprenantes », des actions pour l’accès aux soins et à la santé, comme celui à la culture et au sport, ainsi que le soutien à la jeunesse. Le sport est d’ores et déjà devenu un axe obligatoire des contrats de ville en 2022. Mais nombre d’acteurs souhaitent que l’action soit plus forte dans ce domaine (lire le focus).

Enfin, quatrième axe prioritaire : « la tranquillité et la sécurité publique », avec des focus sur la prévention, et sur la lutte contre les rodéos urbains et les rixes. Mais, là encore, avec un point d’interrogation : la poursuite ou non du dispositif des « bataillons de la prévention », au bilan actuellement inégal, selon Olivier Klein.

Une mise en « tension interministérielle »

Aux associations du bloc local qui demandaient de longue date davantage de souplesse et d’adaptation aux réalités de chaque territoire, le ministre répond que la mise en œuvre de ces quatre priorités se fera effectivement sur la base des ABS réalisées par les collectivités. De son côté, il souhaite, observe France Urbaine, « mettre en dialogue et en tension interministérielle les enjeux de santé, de solidarité, de cohésion sociale et renouvellement urbain, de transition écologique et énergétique à travers le NPNRU , les PRE , les pactes de solidarité en cours d’élaboration et les réformes autour de France Travail ».

A ce titre, après avoir annoncé la tenue d’un Comité interministériel des villes, initialement prévu le 16 décembre et reporté à mi-janvier, Olivier Klein assure qu’il signera des conventions avec d’autres membres du gouvernement pour une action interministérielle en faveur des QPV. Une méthode qui devrait satisfaire les associations d’élus, qui ont réaffirmé « l’impérative mobilisation des droits communs ».

Mission sur la participation citoyenne

Comme il l’avait évoqué lors de son audition devant la commission des affaires économiques du Sénat, le 8 novembre, le ministre de la Ville annonce aussi vouloir « une démarche très participative », basée sur les conseils citoyens, mais aussi sur des démarches plus informelles, comme les tables de quartier et autres agoras. Il annonce, aujourd’hui, qu’une mission sur le sujet va être confiée à Mohamed Mechmache, responsable du collectif associatif Pas sans nous. Celui-ci avait conduit, en amont de l’élection présidentielle, une série de rencontres de rue ayant abouti à un manifeste portant la voix des habitants de 45 villes populaires.

Autre sujet, enfin, abordé lors de la commission « politique de la ville et cohésion sociale » du 17 novembre : la géographie prioritaire. Alors que les services de l’Insee sont en train de cartographier les nouvelles délimitations administratives selon la même méthode et sur le même critère (le revenu par habitant) qu’en 2014, des élus ont « suggéré à l’Etat » d’en prendre d’autres en compte, comme les conditions d’accès aux soins ou celui au numérique. Ils estiment aussi nécessaire de faire converger les géographies de la politique de la ville et de l’éducation prioritaire. « Cependant, prévient Anne-Claire Boux, adjointe politique de la ville à la mairie de Paris et trésorière de Ville et banlieue, il faudra veiller à ne pas diluer l’action. Les territoires ont pu changer, comme des secteurs de Paris qui connaissent une certaine gentrification, mais le critère du taux de pauvreté permet de concentrer les moyens là où les besoins sont les plus importants. »

Enfin, les six associations vont publier dans les jours qui viennent une contribution à la préparation du prochain, dans laquelle elles émettront le souhait que la lutte contre toutes les discriminations soit affirmée comme un enjeu transversal.

Conseil national des solutions : un événement sport en janvier Le sport va faire l’objet, en janvier 2023, d’une nouvelle initiative des élus fondateurs du Conseil national des solutions, à l’image de celui organisé le 1er février dernier à Garges-lès-Gonesse et qui a abouti à l’organisation « d’Olympiades sportives » dans 45 villes populaires, cet été, en partenariat avec dix fédérations. « Nos objectifs sont que le nombre de licenciés dans les quartiers rejoigne la moyenne nationale, assure Gilles Leproust, président de Ville et banlieue, qu’il y ait autant d’équipements sportifs qu’ailleurs et que nos habitants participent davantage à des activités physiques et sportives. »