Futurs contrats de ville : Olivier Klein dévoile ses priorités

Politique de la ville

Publié le 01/12/2022 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : France

Invité par les associations du bloc local à préciser sa feuille de route pour la prochaine période de contractualisation sur la politique de la ville, Olivier Klein, ministre de la Ville, annonce ses priorités : emploi, transition écologique, éducation et sécurité. Mais nombre de questions restent à préciser, comme les critères de la géographie prioritaire. Un Comité interministériel des villes, initialement prévu le 16 décembre mais reporté à la mi-janvier, apportera peut-être des réponses.

Le flou commence à se dissiper sur la prochaine génération de contrats de ville. France Urbaine a en effet publié, le 24 novembre, le compte rendu d’une réunion de précisions sur le sujet, organisée par la commission « politique de la ville et cohésion sociale » qui l’associe avec l’AMF, Ville et banlieue, l’Amif, Villes de France et Intercommunalités de France. Organisée le 17 novembre, cette visioconférence a été marquée par la participation d’Olivier Klein, ministre de la Ville, qui a présenté sa feuille de route pour cette contractualisation 2024-2030.

Le « plein emploi pour les habitants des QPV »

Les futurs contrats de ville, annonce-t-il, s’articuleront autour de quatre priorités. A commencer par « le plein emploi pour les habitants des QPV », ce qui inclut les aides à la création ...

