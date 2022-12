Quand les réserves naturelles s’installent en ville

Environnement

Les réserves naturelles sont de plus en plus présentes en ville où elles sont souvent créées pour résister à la pression foncière. Elles s’y singularisent par des enjeux importants en matière de fréquentation, par des animations plus fournies ou en mettant à profit la proximité de la ville.

