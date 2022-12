PLFSS 2023 : un énième 49-3 pour faire passer la version du gouvernement

PLFSS 2023

Le texte de 116 articles est définitivement adopté, toujours sans discussion de la part des députés et après avoir fait (quasiment) fi des propositions du Sénat.

Comme l’an passé, les sénateurs ont rejeté le PLFSS 2023, en nouvelle lecture, le 29 novembre. Les débats ont été courts puisque la rapporteure générale de la commission des affaires sociales, Élisabeth Doineau (Union centriste), a fait adopter une motion préalable (264 voix pour, 65 voix contre, 14 abstentions), considérant que « la navette parlementaire ne servirait plus à grand-chose ». Cette motion traduit, selon elle, des désaccords à la fois « sur le fond et sur la méthode ».

5e usage du 49-3

C’est donc les 116 articles du texte considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture par l’Assemblée nationale le 28 novembre 2022, du fait de l’article 49-3 de la Constitution française, qui a été soumis aux députés en lecture définitive le 30 novembre.

Au bout de quelque deux heures trente, la Première ministre est arrivée devant eux pour un 5e usage du 49-3. Le texte définitif sera donc définitivement adopté – la motion de censure déposée par 148 députés ne devrait pas prospérer – alors que, jamais depuis la création des lois de financement de la sécurité sociale, les enjeux de santé et de protection sociale ont été si peu débattus par la représentation nationale.

Les raisons d’un contentement

Pour la rapporteure générale du PLFSS à l’Assemblée nationale, Stéphanie Rist (Renaissance), le texte porte trois raisons d’être satisfait : un véritable virage de la prévention avec des RDV médicaux permettant de « lutter contre les addictions et l’apparition de maladies chroniques, et […] anticiper la perte d’autonomie de nos aînés » (art. 29) ; une amélioration de l’accès de nos concitoyens aux soins et aux prestations sociales notamment par une « rationalisation » des aides à l’installation (art. 38) ou par un accès « équilibré » aux modes de garde et l’augmentation de la durée du complément mode de garde pour les familles monoparentales (art. 86) ; des comptes sociaux tenus résultat de « l’ambition d’une plus grande efficacité de notre sécurité sociale, au service de nos concitoyens » passant par « la lutte contre la fraude aux cotisations comme aux prestations ».

Des comptes sociaux « tenus »

Les députés ont revu les prévisions de dépenses, de recettes et de solde des administrations de sécurité sociale pour 2022 et 2023 en points de produit intérieur brut (art. liminaire). Cette révision découle essentiellement des modifications apportées à l’Ondam. De 247 milliards d’euros pour 2022 (+ 10,1 par rapport au montant voté dans la LFSS 2022), résultant d’une augmentation de 0,6 milliard d’euros pour le doublement de la rémunération des heures de nuit à l’hôpital jusqu’au 31 mars 2023 et les heures supplémentaires du secteur et des annonces du ministre de la Santé pour faire face au problème du secteur hospitalier ; et d’un accroissement de 0,5 milliard d’euros en compensation des surcoûts liés à l’épidémie de Covid 19 pour les établissements de santé en 2022.

Pour 2023, l’Ondam de l’ensemble des régimes obligatoires de base ressort à 244,1 milliards d’euros (art. 106) ; le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale est le suivant :

2022 : – 0,4 milliards € pour l’autonomie

Sous l’effet de l’extension des mesures de revalorisation salariale du « Ségur de la santé » aux personnels des établissements accueillant des personnes en situation de handicap (accords « Laforcade ») et des revalorisations issues de la conférence des métiers de l’accompagnement social et du médico-social, la branche Autonomie atteint un déficit de -0,4 milliard d’euros en 2022. L’instauration d’un tarif plancher et d’une dotation en lien avec la qualité pour les services à domicile au profit des personnes en perte d’autonomie contribue à la hausse des dépenses, à hauteur de 8,8 % au global, quand les recettes ne progressent que de 6,7 %.

Perspectives financières de la CNSA

En 2023, le solde de la branche Autonomie se creuse à -1,2 milliards d’euros, avec un objectif global de dépenses porté respectivement à 5,1 % dans les champs des personnes âgées et à 5,2 % pour les personnes handicapées. À partir de 2024, la situation financière devrait s’améliorer grâce à la mesure de la loi du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie : la branche Autonomie bénéficiera d’une fraction de CSG augmentée de 0,15 point supplémentaire de la part de la CADES.

L’excédent que pourrait alors enregistrer la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) (0,8 milliard d’euros) diminuerait ensuite du fait notamment de 50 000 créations de postes à terme en Ehpad et du financement de temps dédiés au lien social auprès des personnes âgées bénéficiant d’un plan d’aide à domicile (art. 75).

Les mesures en faveur du secteur du handicap

Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée, s’est félicitée « d’une augmentation inédite des crédits » pour le champ du handicap. Quelque 730 millions d’euros supplémentaires y seront consacrés, conformément aux engagements pris lors de la dernière Conférence nationale de 2020. Un budget pour contribuer à l’amélioration de la scolarisation des enfants et adolescents en situation de handicap, grâce notamment au déploiement des unités d’enseignement autisme à l’école maternelle et élémentaire et à l’approfondissement des coopérations opérationnelles entre l’école et les ESSMS.

Ce budget finance également des mesures ciblées en direction de publics prioritaires : personnes polyhandicapées, personnes handicapées vieillissantes, politique du handicap en outre-mer, prévention des départs en Belgique. La politique de détection précoce de l’autisme et des troubles du neuro-développement sera étendue aux 7-12 ans.

A quelques mois de la prochaine Conférence nationale du handicap, la ministre a annoncé quatre grands axes de travail : l’acte II de l’école et de l’université inclusives ; la mobilisation pour le plein emploi des personnes en situation de handicap ; la simplification des parcours des personnes et de l’offre médico-sociale ; l’accessibilité universelle. Une politique qui sera menée « en concertation étroite » notamment avec les « élus locaux, en particulier les départements ».

