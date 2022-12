Guide de la santé et du bien être au travail : édition 2022

Santé

Publié le 01/12/2022 • Par Romain Mazon • dans : France, Toute l'actu RH

La santé au travail est plus que jamais une priorité. L’ambition de ce Guide, conçu et rédigé par les experts du Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne de la région d’Ile-de-France, vise précisément à accompagner les employeurs territoriaux dans la maîtrise de ces enjeux. Consultez-le !

C’est un lieu commun de dire que la santé au travail est devenue un enjeu majeur de nos sociétés contemporaines. Car nos manières de travailler prennent parfois des formes délétères ou aliénantes pour nombre de salariés : chronométrage des tâches, standardisation des missions, y compris dans celles qui supposent une relation interpersonnelle, industrialisation des actes, de sorte à diminuer au maximum les compétences nécessaires pour les accomplir, aboutissant, in fine, pour une partie des salariés, à une perte de sens…

Déjà connues pour la plupart d’entre elles dans le secteur industriel, elles se sont déployées dans celui des services, jusque dans les services publics rendus par les collectivités locales. C’est ainsi que les burns out, l’épuisement professionnel voire les démissions pour perte de sens se sont aussi répandus dans les collectivités. Collectivités qui étaient par ailleurs déjà concernées par les maladies et syndromes qui touchent les salariés aux métiers physiques, puisqu’elles sont probablement les seules organisations à regrouper autant de métiers intervenants dans tous les secteurs.

Stratégies globales

Les périodes de confinement, pendant lesquelles de nombreux territoriaux sont restés très présents sur le terrain, n’ont rien arrangé à l’affaire. Et ont peut-être même exacerbé certaines tendances déjà connues. D’où, pour les services RH des collectivités, l’impérieuse nécessité de concevoir des stratégies globales de qualité de vie et de santé au travail, en commençant par toutes les politiques de prévention, des TMS comme de l’absentéisme.

L’ambition de ce Guide, conçu et rédigé par les experts du Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne de la région d’Ile-de-France, vise précisément à accompagner les employeurs territoriaux dans la maîtrise de ces enjeux, notamment pour la mise en oeuvre des réformes des instances médicales, de la médecine de prévention, et de la procédure de reclassement. Il s’achève par une présentation des nouvelles modalités de la protection sociale complémentaire qui, quoi n’entrant en vigueur qu’en 2025 et 2026, doit être préparée dès à présent.

