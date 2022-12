Fin de la publication au Journal officiel des arrêtés d’ouverture des concours et des examens pro

Un décret du 30 novembre supprime la publication au Journal officiel de la République française des arrêtés d’ouverture des concours et des examens professionnels pour les catégories A et B des filières administrative, animation, technique, culturelle, sportive et police municipale.

En effet, la publicité des arrêtés d’ouverture de concours et des examens s’opère déjà par voie d’affichage dans les locaux appropriés, ainsi que par voie électronique sur les sites internet des autorités organisatrices des concours.

Un arrêté du même jour supprime aussi la publication au Journal officiel des arrêtés d’ouverture des examens professionnels d’accès au grade d’attaché principal territorial et d’avancement au grade de conseiller territorial principal des activités physiques et sportives.